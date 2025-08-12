English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: ఇంతకంటే సూపర్ వార్త ఉండదేమో.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర.. ఆగస్టు 12వ తేదీ హైదరాబాద్ లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే..?

 

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు పడిపోతున్నాయి. సోమవారంతో పోల్చితే నేడు కాస్త తగ్గాయని చెప్పవచ్చు. నేడు ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్ లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. సోమవారంతో పోల్చి చూస్తే మంగళవారం కాస్త తగ్గినట్టు మనం గమనించవచ్చు. ఆగస్టు 12వ తేదీ మంగళవారం హైదరాబాదులో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,2,0950 రూపాయలు పలుకుతుంది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 94,150గా ఉంది. కిలో వెండి ధర 1,16,919 రూపాయలు పలుకుతుంది.

బంగారం ధర నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు భారీగా తగ్గిందని మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధర 1, 4 వేల రూపాయల వద్ద చారిత్రాత్మక రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. అయితే అక్కడి నుంచి బంగారం ధర ప్రస్తుతం 2000 రూపాయలు తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధర తగ్గడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితిలే కారణమని చెప్పవచ్చు.

అంతర్జాతీయ పరిణామాలతోపాటు స్టాక్ మార్కెట్లో సోమవారం పాజిటివిటీ కనిపించింది. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం వైపు నుంచి నెమ్మదిగా స్టాక్ మార్కెట్ వైపు తరలిస్తున్నట్లు మనం చూడవచ్చు. అయితే గత కొంతకాలంగా స్టాక్ మార్కెట్లో పూర్తిస్థాయిలో నెగెటివీటి ఉన్న కారణంగా బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగాయని చెప్పవచ్చు.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డ్ ను క్రియేట్ చేస్తూ ముందుకు దూసుకెళ్తోంది. అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర ఏకంగా 3450 వరకు వెళ్లిందంటే ఆశ్చర్యపోవచ్చు. అయితే ఇప్పుడు నెమ్మదిగా తగ్గుతూ వస్తుంది. దీనికి తోడు అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ తాజాగా చైనాపై సుంకాల నిలిపివేత గడువును 90 రోజులు దాటినప్పటికీ దానిని కొనసాగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దీంతో బంగారం ధర తగ్గుముఖం పడుతుందని చెప్పవచ్చు.

  మరోవైపు దేశీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ ను ధాటుకుని ముందుకు దూసుకెళ్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం అనేది చాలా ఇబ్బందికరంగా మారిందని చెప్పవచ్చు. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా 95 వేల రూపాయల సమీపానికి చేరుకోవడంతో ఆభరణాల ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగిపోయాయి.  

ప్రస్తుతం వివాహ సీజన్స్ జరుగుతున్నప్పటికీ బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడంతో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారి సంఖ్య భారీగా తగ్గిందని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో లైట్ వెయిట్ ఉండే నగలు కొనుగోలు చేసేందుకు జనం ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. బరువు తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ ఆకర్షణీయంగా ఉండే నగలు ధరించేందుకు మహిళలు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారని జెవెలరీ షాప్ యజమానులు సైతం చెబుతున్నారు.  

