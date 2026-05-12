/Gold Rate Today: ట్రంప్ ప్రకటన.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు మే 12వ తేదీ తులం ధర ఎంతంటే?

Gold Rate Today: బంగారం ప్రియులకు కాస్త ఊరట దక్కినట్లే అని చెప్పాలి. వరుసగా బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధం ముగింపై ఇంకా ఎలాంటి క్లారిటీ లేని కారణంతో క్రూడాయిల్ ధరలు పెరుగుతుంటే.. ఇదే సమయంలో బంగారం ధరలు మాత్రం దిగివస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ నగరంలో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
మనదేశంలో బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్ గురించి ప్రత్యేకించీ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. పండగలు, పెళ్లిళ్లు, ఇతర శుభకార్యాలు ఏవి వచ్చినా సరే బంగారం కొనుగోలు చేయాల్సిందే. మహిళలకు అయితే బంగారు ఆభరణాలు అంటే మరింత మక్కువ. ధరలు కొంత కాలంగా భారీగా పెరుగుతున్న క్రమంలో కాస్త ఆభరణాలకు గిరాకీ తగ్గిందనే చెప్పాలి.
గత ఏడాది బంగారం ధరలు ఏకంగా 70శాతం మేర పెరిగాయి. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా 150 శాతం మేర పెరిగింది. గతేడాది అంతర్జాతీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ విధించిన సుంకాల నేపథ్యంలో బంగారం డిమాండ్ పెరిగింది. అదే స్థాయిలో ధరలు కూడా పెరుగుతూ వచ్చాయి.
అయితే ఈ ఏడాది ఆరంభంగా మరింత ఎగబాకాయి. కొద్దిరోజులుగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. పశ్చిమాసియాలో ఇరాన్ అమెరికా ఇజ్రాయెల్ మధ్య యుద్ధంగా ఇంకా ముగిసిపోలేదు. ఉద్రిక్తతలు కొనసాగుతున్నాయి. తాజాగాయుద్ధం ముగింపు విషయంలో ఇరాన్ శాంతి ప్రతిపాదనలను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ తిరస్కరించారు.
ఈ సమయంలో అమెరికా అసాధ్యమైన డిమాండ్లు చేస్తుందని అగ్రరాజ్యం ప్లాన్ ను ఇరాన్ కూడా తిరస్కరించింది. ఈ పరిణామాలతో ముడిచమురు ధరలు విపరీతంగా పెరిగాయి. ఒక్కరోజులోనే 5శాతం వరకు పెరిగాయి. ప్రస్తుతం క్రూడాయిల్ ధర బ్యారెల్ కు 106డాలర్లకు చేరుకుంది.
క్రూడాయిల్ ధరలు పెరిగిన నేపథ్యంలో బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా దిగి వచ్చాయి. గత 4 రోజుల్లో పసిడి ధర తగ్గుతూనే ఉంది. నేడు మే 12 వతేదీ మంగళవారం హైదరాబాద్ లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,52,120గా ఉంది. సోమవారం ఈ ధర రూ. 1,52,234గా ఉంది.
22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర ప్రస్తుతం రూ. 1,39,440గా ఉంది. ఈ ధరలు సోమవారం రూ. 1,39,640గా ఉంది. హైదరాబాద్ తోపాటు దేశంలోని పలు నగరాల్లోనూ దాదాపుగా ఇవే ధరలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే ప్రాంతాన్ని బట్టి ధరలు కాస్త అటు ఇటుగా మారే అవకాశం ఉంటుంది.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.