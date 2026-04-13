Gold Rate Today: 90 డాలర్లు తగ్గిన బంగారం ధర.. ఏప్రిల్ 13వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలను చెక్ చేసుకోండి..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధర నేల చూపులు చూస్తోంది. సాధారణంగా యుద్ధం జరిగితే బంగారం వెండి ధరలు ఆకాశన్నంటాలి. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు వేరుగా ఉన్నాయి. ఇరాన్, అమెరికా శాంతి చర్చలు విఫలమవ్వడంతో బంగారం ధరలు మరింత దిగి వస్తున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 13వ తేదీ సోమవారం హైదరాబాద్, విజయవాడతో పాటు దేశంలోని ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
నేడు ఏప్రిల్ 13వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలను చూసినట్లయితే 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,52,870 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,40, 131 పలుకుతోంది. ఈ ధరలను బట్టి చూస్తే బంగారం ధరలు ఆల్ టైం గరిష్టం నుంచి భారీగా తగ్గాయని చెప్పాలి.
ఇవే ధరలు హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్ తోపాటు విజయవాడ, కామారెడ్డి, దేశంలోని ప్రధాననగరాలైన ఢిల్లీ, ముంబై, కోలకత్తా, చెన్నై, బెంగళూరు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో ఉంటాయి. కానీ అక్కడ జీఎస్టీ ఇతర ఛార్జీల కారణంగా కాస్త అటు ఇటుగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.
ఇక అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలను గమనించినట్లయితే.. ప్రధానంగా ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,696 డాలర్లు పలుకుతోంది. అంటే నిన్నటితో పోల్చినట్లయితే సుమారు 90 డాలర్లకు తగ్గింది. దీనికి ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ పెరగడమే.
అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య జరుగుతున్న చర్చలు విఫలమవడంతో క్రూడ్ ఆయిల్ ధరలు మళ్లీ పెరిగాయి. దీంతో డాలర్ కు మళ్లీడిమాండ్ ఏర్పడింది. ఫలితంగా ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం వంటి సురక్షితమైన పెట్టుబడి సాధనాల నుంచి బయటకు తీసి అమెరికా జారీ చేసిన ట్రేజరీ బాండ్లలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు.
మరోవైపు బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ భారీగానే పెరిగాయని చెప్పాలి. ఎందుకంటే గత ఏడాది 80వేలు పలికిన తులం బంగారం ధర ఇప్పుడు రెండింతలు పెరిగింది. అంటే లక్షా యాభైవేలు అయ్యింది. ఇప్పుడు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునేవారికి ఇది కాస్త ఇబ్బందికర చర్యనే అని చెప్పాలి.
