Gold Rate Today: పసిడి ధరలు రోజురోజుకు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయ్?.. ఆగస్టు 13వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today:బంగారం ధరలు రోజురోజుకు తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. నేడు ఆగస్టు 13వ తేదీ బుధవారం నాడు కూడా బంగారం ద్వారా స్వల్పంగా తగ్గిందనే చెప్పవచ్చు. పసిడి ధరలు పెరగడానికి.. తగ్గడానికి గల కారణాలు ఏంటో ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. అలాగే తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తాజాగా బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
బంగారం ధర అప్పుడే పెరుగుతుంది.. అప్పుడే తగ్గుతుంది. అసలు ఇప్పుడు కొనాలా? వద్దా? అని ఆందోళన పసిడి ప్రియుల్లో నెలకొంది. ఆగస్టు 13వ తేదీ బుధవారం బంగారం ధరలు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 1,02, 650 పలుకుతుంది. అదే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర 93 వేల 450 రూపాయలు పలుకుతుంది. ఒక కిలో వెండి ధర ఒక లక్ష 16 వేల 530 రూపాయలు పలుకుతుంది. బంగారం ధరలు నిన్నటితో పోల్చి చూస్తే నేడు స్వల్పంగా పెరిగింది.
అయితే బంగారం ధరలు ఇంకా ఆల్ టైం రికార్డ్ సమీపంలోనే ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు. పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితిలే కారణమని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న నెగిటివిటీ కారణంగా పసిడి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయని చెప్పవచ్చు.
పెట్టుబడుదారులు తమ ఇన్వెస్ట్మెంట్లను పెద్ద మొత్తంలో బంగారంలోకి తరలిస్తున్నారు. ఈ కారణంగా బంగారానికి ఒక్కసారిగా డిమాండ్ ఏర్పడి భారీగా పెరుగుతున్నాయి. అయితే బంగారం ధర భారీగా పెరగడానికి దారి తీసే ముఖ్యమైన కారణాల్లో డాలర్ విలువ పతనం అని చెప్పవచ్చు.
అమెరికా మార్కెట్లో చూస్తే బంగారం ధర ఒక ఔన్స్ 3400 వద్ద ఉంది. అయితే ప్రస్తుతం బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు కూడా బంగారంలో పెద్ద మొత్తంలో ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు.
ఇటీవల నమోదు అయినటువంటి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ బాండ్స్ సంఖ్య చూస్తే ఇది రికార్డ్ స్థాయి అని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. మరోవైపు బంగారం ధర భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో అటు ఆభరణాల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగిపోయాయి అని చెప్పవచ్చు.
ముఖ్యంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా 94 వేల రూపాయల సమీపానికి చేరుకుంది. ప్రస్తుతం శ్రావణమాసం, పెళ్లిళ్ల సీజన్ కూడా కావడంతో బంగారు ఆభరణాలను కొనుగోలు చేసే వారికి ఈ ధరలు చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉన్నాయని చెప్పవచ్చు.
ఇది ఇలా ఉంటే బంగారం ధరలో భవిష్యత్తులో తగ్గే అవకాశం ఉందా లేదా అని అంశంపై ప్రస్తుతం జోరుగా చర్చలు జరుగుతున్నాయి