Gold Rate Today: యుద్ధం ఎఫెక్ట్.. తులం బంగారం రూ. 26,000 డౌన్.. నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డు నుంచి కిందికి దిగి వస్తున్నాయి. తులం బంగారం రూ. 2లక్షలకు చేరువలో ఉండగా..ఇప్పుడు నెమ్మదిగా దిగివస్తుంది. అమెరికా ఇరాన్ యుద్ధం నేపథ్యంలో పెరగాల్సిన ధరలు ఒక్కసారిగా కుప్పకూలుతున్నాయి. బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినవారికి షాకిస్తే.. కొనుగోలు దారులకు మాత్రం ఊరటనిస్తున్నాయి. తులం బంగారం ధర రూ. 26వేలు తక్కువ పలుకుతోంది. నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ మంగళవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ప్రధాన నగరాలతోపాటు దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
అమెరికా, ఇరాన్, ఇజ్రాయెల్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు రోజురోజుకూ పెరుగుతున్నప్పటికీ.. భారత బులియన్ మార్కెట్ మాత్రం క్షీణిస్తోంది. ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్స్ అసోసియేషన్ తాజా  నివేదిక ప్రకారం.. బంగారం ధరలు సర్వకాలీక గరిష్ట స్థాయికంటే చాలా దిగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. 

నేడు ఏప్రిల్ 14వ తేదీ మంగళవారం 24 క్యారెట్ల 10గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 246 తగ్గి రూ. 1,50,181 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది.22 క్యారెట్ల  10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,39, 498 పలుకుతోంది. 18 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,14,135 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. గరిష్టం నుంచి బంగారం ధర దాదాపు  26వేల రూపాయల వరకు డౌన్ అయ్యింది. 

తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడ, విశాఖపట్నం, కామారెడ్డిల్లో దాదాపు ఇవే ధరలు ఉన్నాయి. దేశ రాజధాని ఢిల్లీతోపాటు ముంబై, చెన్నై, బెంగళూరు, కేరళ వంటి నగరాల్లో ఇవే ధరలు ఉన్నాయి.  కొన్ని ప్రాంతాల్లో ధరలు వ్యత్యాసం ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఎందుకంటే అక్కడి జీఎస్టీ, ఇతర ఛార్జీల వల్ల ధరలు తక్కువగా ఉండొచ్చు..లేదంటే కొంచెం ఎక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంటుంది.   

యుద్ధ సమయంలో కూడా ధరలు ఎందుకు తగ్గుతున్నాయి? అనే ప్రశ్న ప్రతి ఒక్కరి మదిలో నెలకొంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, సురక్షిత పెట్టుబడి గా పరిగణించబడే బంగారం ధర పతనం కావడానికి గల బలమైన కారణాలు ఉన్నాయి. 

ద్రవ్య (నగదు) అవసరాలు: యుద్ధం వల్ల నెలకొన్న అనిశ్చితి నేపథ్యంలో, అత్యవసర పరిస్థితుల్లో చేతిలో నగదు ఉండేలా చూసుకోవడానికి, పెట్టుబడిదారులు నగదును సమకూర్చుకునేందుకు బంగారాన్ని అమ్ముతున్నారు.  

లాభాల స్వీకరణ: జనవరిలో ధరలు రికార్డు స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు, పెద్ద పెట్టుబడిదారులు తమ వాటాలను విక్రయించి, మార్కెట్లో సరఫరాను పెంచారు. ఫెడరల్ రిజర్వ్ వైఖరి: వడ్డీ రేట్లపై అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు తీసుకున్న కఠిన వైఖరి విలువైన లోహాల డిమాండ్‌ను తగ్గించింది.   

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Gold Rate Today Today Gold Rate gold rate today news india gold rate today Gold Rate Today in India 22 karat gold rate today Hyderabad Gold Rate Today

