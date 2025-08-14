Gold Rate Today: తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. ఆగస్టు 14వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు క్రమంగా తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. ఆగస్టు 14వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల 10గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03, 180 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ట పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 93,350 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,18,511 పలుకుతోంది. బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డులను తోసుకుంటూ ముందుకు దూసుకెళ్తోంది. ముఖ్యంగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న పరిస్థితులే కారణంగా చెప్పవచ్చు.
దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో బంగారం ధర రూ. 500 తగ్గింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం బులియన్ వ్యాపారులు నిరంతరం అమ్మకాలు జరపడంతో బంగారం ధరలో ఈ తగ్గుదల కనిపించిందని చెబుతోంది. ఈ తగ్గుదల తర్వాత 99.9శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1,03, 180 కి తగ్గింది.
మునుపటి ట్రేడింగ్ సెషన్లో అది రూ. 1,01,520 వద్ద ముగిసింది. అదేవిధంగా, 99.5శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం ధర కూడా రూ. 500 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,00,600కి చేరుకుంది . వెండి ధరలో ఎటువంటి మార్పు కనిపించలేదు. బుధవారం స్థిరంగా ఉంది. 1 కిలోల వెండి రూ. 1,18,511 వద్ద ఉంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో న్యూయార్క్లో స్పాట్ బంగారం 0.32శాతం లేదా 10.79డాలర్లు పెరిగి ఔన్సుకు రూ.3,358.99 వద్ద ట్రేడవుతోంది. కోటక్ సెక్యూరిటీస్లోని కమోడిటీ రీసెర్చ్ AVP కైనాత్ చైన్వాలా ప్రకారం పెట్టుబడిదారులు US ఉత్పత్తిదారుల ధరల సూచిక, రిటైల్ అమ్మకాల డేటా, ద్రవ్య విధానంపై మరింత దిశానిర్దేశం చేయడానికి ఫెడ్ అధికారుల ప్రసంగాల కోసం ఎదురు చూస్తున్నందున బంగారం ఔన్సుకు 3,350డాలర్ల దగ్గర స్థిరంగా ఉంది. స్పాట్ వెండి 1.58శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 38.51డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గించాలని ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ పై రాజకీయ ఒత్తిడి తెస్తున్నందున మార్కెట్లో అనిశ్చితి పెరిగిందని, దీనివల్ల బంగారంపై సురక్షిత పెట్టుబడి డిమాండ్ పెరిగిందని అబాన్స్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సిఇఒ చింతన్ మెహతా అన్నారు.
హెచ్డిఎఫ్సి సెక్యూరిటీస్ సీనియర్ విశ్లేషకుడు సౌమిల్ గాంధీ ప్రకారం, శుక్రవారం జరిగే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, రష్యా అధ్యక్షుడు వ్లాదిమిర్ పుతిన్ మధ్య జరిగే సమావేశంపై మార్కెట్ దృష్టి సారించింది. ఇది బంగారం ధరల భవిష్యత్తు దిశను నిర్ణయించగలదు.
బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర బుధవారం బంగారం ధరలు ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాములకు రూ.243 పెరిగి రూ.1,00,400కి చేరుకున్నాయి. దీనికి కారణం బలమైన స్పాట్ డిమాండ్ మధ్య స్పెక్యులేటర్ల తాజా ఒప్పందాలు కారణంగా చెబుతున్నారు. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో అక్టోబర్లో డెలివరీ కోసం బంగారం కాంట్రాక్టుల ధర రూ.243 లేదా 0.24 శాతం పెరిగి 10 గ్రాములకు రూ.1,00,400కి చేరుకుంది. దీనిలో 12,790 లాట్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. పాల్గొనేవారి తాజా ఒప్పందాలు బంగారం ధరల పెరుగుదలకు దారితీశాయని విశ్లేషకులు తెలిపారు.