Gold Price Today: మహిళలకు బంగారం లాంటి వార్త.. మళ్లీ తగ్గిన పసిడి ధర.. ఫిబ్రవరి 14, శనివారం ధరలు ఇవే..!

Gold Price Today: బంగారం అంటే మహిళలకు ఒక సెంటిమెంట్, ఒక భరోసా. అందుకే ఎంత ధర పెరిగినా పసిడిపై ఇష్టం మాత్రం తగ్గదు. అయితే గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్నంటిన బంగారం ధరలు.. ఇప్పుడు సామాన్యులకు కాస్త ఊరటనిస్తున్నాయి. పెళ్లిళ్ల సీజన్ మొదలవుతున్న తరుణంలో బంగారం ధరలు దిగిరావడం కొనుగోలుదారులకు పెద్ద ఊరట అని చెప్పవచ్చు. మరి ఫిబ్రవరి 14, శనివారం నాడు మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎంత ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ఫిబ్రవరి 14, శనివారం నాడు మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరల్లో భారీ తగ్గుదల కనిపిస్తోంది. గడిచిన 24 గంటల్లోనే బంగారంపై రూ.2 వేలకు పైగా, వెండిపై ఏకంగా రూ.15 వేల వరకు కోత పడటం విశేషం. ప్రస్తుతం దేశీయంగా బంగారం ధరల విషయానికి వస్తే.. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ.1,55,770 వద్ద కొనసాగుతోంది.
అదే విధంగా ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,42,790 వద్ద ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ఇది దాదాపు 1.5 శాతం వరకు తగ్గింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై తీసుకున్న నిర్ణయాలు, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో డాలర్ బలోపేతం కావడం వంటి కారణాల వల్ల పసిడి ధరలు ఒక్కసారిగా కిందికి దిగి వచ్చాయని మార్కెట్ నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
ఇక బంగారంతో పోటీ పడుతూ పరుగులు పెట్టిన వెండి కూడా నేడు నేల చూపులు చూస్తోంది. కిలో వెండి ధరపై ఏకంగా రూ.15,000 వరకు తగ్గడం ఇన్వెస్టర్లను ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తోంది. ప్రస్తుతం దేశీయ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.2,79,900 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. పారిశ్రామిక అవసరాలకు డిమాండ్ కాస్త తగ్గడం, లాభాల స్వీకరణ దిశగా ఇన్వెస్టర్లు అడుగులు వేయడం వల్లే వెండి ధరలు ఇలా కుప్పకూలినట్లు తెలుస్తోంది.
అలాగే నగరాల వారీగా బంగారం ధరలను పరిశీలిస్తే.. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,55,920గా ఉండగా.. 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,42,940 వద్ద ఉంది. ఆర్థిక రాజధాని ముంబైతో పాటు మన తెలుగు రాష్ట్రాల ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడల్లో కూడా ధరలు సమానంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం రూ.1,55,770గా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ.1,42,790గా నమోదైంది.
చెన్నైలో మాత్రం ధరలు కాస్త ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,57,080గా ఉండటం గమనార్హం. మహిళలు గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే.. ఇక్కడ పేర్కొన్న ధరలు కేవలం మార్కెట్ రేట్లు మాత్రమే. వీటిపై అదనంగా 3 శాతం జీఎస్టీ, హాల్మార్కింగ్ ఛార్జీలు మరియు ఆభరణాల మేకింగ్ ఛార్జీలు వంటివి ఉంటాయి.