/Gold Rate Today: బంగారం.. బంగారం గురించి మర్చిపో.. మరోసారి పెరిగిన ధర.. ఎంత పెరిగిందంటే..?

Gold Rate Today: భవిష్యత్ తరాలు బంగారం ఇలా ఉంటుందా అని చూసే రోజులు కూడా రాబోతున్నట్లే కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం బంగారం, వెండి ధరలపై భారీ దిగుమతి సుంకం పెంచిన తర్వాత ధరలు ఒక్కసారిగా చుక్కలను తాకిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నేడు మే 14వ తేదీ కూడా బంగారం ధరలు మరోసారి స్వల్పంగా తగ్గాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంత పెరిగిందో తెలుసుకుందాం.
కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయవద్దని చెప్పిన రెండు రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలపై భారీ సుంకాలను పెంచింది. ఈ తరుణంలో సామాన్యుడు బంగారం కొనాలంటేనే బెంబేలెత్తే పరిస్థితి నెలకొంది. తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగింది.
నేడు మే 14వ తేదీ గురువారం కూడా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 330 పెరిగింది. దీంతో `10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,62,330 కి చేరుకుంది.
అటు 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరపై కూడా 300 రూపాయలు పెరిగింది. దీంతో 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,48, 880గా ఉంది. నిన్న ఇవే ధరలు సుమారు 14వేల వరకు పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే. అయితే ఈ ధరలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి.
ఇక బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేవారు ప్రభుత్వ బాండ్లు అలాగే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పలు సేవింగ్స్ స్కీముల్లో ఆ డబ్బును పొదుపు చేస్తే మంచిదని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతోపాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు భారీగా పెరగబోతున్నాయని చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తును ద్రుస్టిలో ఉంచుకుని బంగారం ధర త్వరలోనే 5వేల డాలర్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని జేపీ మోర్గాన్ వంటి సంస్థలు చెబుతున్నాయి.
