Gold Rate Today: బంగారం.. బంగారం గురించి మర్చిపో.. మరోసారి పెరిగిన ధర.. ఎంత పెరిగిందంటే..?

Published: May 14, 2026, 10:41 AM IST|Updated: May 14, 2026, 10:41 AM IST

Gold Rate Today: భవిష్యత్ తరాలు బంగారం ఇలా ఉంటుందా అని చూసే రోజులు కూడా రాబోతున్నట్లే కనిపిస్తోంది. ఎందుకంటే ప్రభుత్వం బంగారం, వెండి ధరలపై భారీ దిగుమతి సుంకం పెంచిన తర్వాత ధరలు ఒక్కసారిగా చుక్కలను తాకిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో నేడు మే 14వ తేదీ కూడా బంగారం ధరలు మరోసారి స్వల్పంగా తగ్గాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తులం ఎంత  పెరిగిందో తెలుసుకుందాం. 
 

కేంద్రంలోని మోదీ సర్కార్ ఏడాది పాటు బంగారం కొనుగోలు చేయవద్దని చెప్పిన రెండు రోజుల్లో బంగారం, వెండి ధరలపై భారీ సుంకాలను పెంచింది. ఈ తరుణంలో సామాన్యుడు బంగారం కొనాలంటేనే బెంబేలెత్తే పరిస్థితి నెలకొంది. తులం 10 గ్రాముల బంగారం ధర ఒక్కసారిగా భారీగా పెరిగింది. 

నేడు మే 14వ తేదీ గురువారం కూడా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా పెరిగాయి. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 330 పెరిగింది. దీంతో `10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,62,330 కి  చేరుకుంది.

అటు 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధరపై కూడా 300 రూపాయలు పెరిగింది. దీంతో  22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,48, 880గా ఉంది. నిన్న ఇవే ధరలు సుమారు 14వేల వరకు పెరిగిన సంగతి తెలిసిందే.  అయితే ఈ ధరలు ప్రాంతాన్ని బట్టి మారుతుంటాయి. 

ఇక బంగారంపై ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకునేవారు ప్రభుత్వ బాండ్లు అలాగే ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టిన పలు సేవింగ్స్ స్కీముల్లో ఆ డబ్బును పొదుపు చేస్తే మంచిదని ప్రభుత్వ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దీంతోపాటు అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు భారీగా పెరగబోతున్నాయని చెబుతున్నారు. భవిష్యత్తును ద్రుస్టిలో ఉంచుకుని బంగారం ధర త్వరలోనే 5వేల డాలర్లకు చేరుకునే అవకాశం ఉందని జేపీ మోర్గాన్ వంటి సంస్థలు చెబుతున్నాయి.   

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

