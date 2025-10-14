Gold Rate Today: తులం బంగారం ధర రూ. 1, 50,000..దీపావళి నాటికి రూ. 1,80,000 పెరగడం ఖాయమేనా.. అక్టోబర్ 14వ తేదీ పసిడి ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: అక్టోబర్ 14 వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,30,900 కి చేరగా, 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాములు రూ. 1,21,740 గా నమోదైంది. అదనంగా, 24 క్యారెట్ల తులం (11.66 గ్రాములు) బంగారం రూ. 1,52,680 ధరతో సూచించింది. ఈ సమయంలో వెండి ఒక కేజీకి రూ. 1,86,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
బంగారం ధరలో ఈ రకమైన దూకుడు చూస్తున్న పసిడి ప్రియులు ఆశలు వదులుకుంటున్నారు. బంగారం ధర త్వరలో రూ. 2 లక్షల దాటొచ్చు అన్న వార్తలు వినిపించడంతో హైదరాబాద్ జ్యువెల్లరీ షాపుల ముందు జనాలు బారులు తీరి బంగారం కొనుగోలు చేస్తున్నారు. ముఖ్యంగా త్వరలో వివాహాలు, శుభకార్యాలు ఉన్న కుటుంబాలు ముందుగానే బంగారం కొనుగోలు చేయడంలో ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
నిపుణుల ప్రకారం, బంగారం ధర పెరగడంలో ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ పరిస్తితులు కీలక పాత్ర వహిస్తున్నాయి. అమెరికా–చైనా మధ్య వాణిజ్య సుంకాల విధింపు అవకాశాలు, ఆర్థిక వాతావరణంలో అనిశ్చితి, డాలర్ విలువ లోపం వంటి అంశాలు బంగారం వైపు పెట్టుబడిదారులను నడిపించాయి.
అలాగే, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ బ్యాంక్ మరో 25 బేసిస్ పాయింట్లరూపంలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గించేమని వార్తలు వినిపించడంతో బంగారం విలువ పెరిగే అవకాశాలు మరింత పెరిగాయి.
ఇదెలా ఉంటే దీపావళి నాటికి బంగారం ధర మరింత భారీగా పెరుగుతుందా లేదా తగ్గుతుందా అనేది చాలా మంది ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నారు. నిజానికి దీపావళి నాటికి బంగారం ధర మరింత పెరిగే ఛాన్స్ ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.
ముఖ్యంగా దీపావళి నాటికి బంగారం ధర మరో 20శాతం మీద పెరిగే అవకాశం ఉందని బులియన్ మార్కెట్ నిపుణులు సైతం సూచిస్తున్నారు. ఒక వేళ బంగారంలో కరెక్షన్ వచ్చినట్లయితే 10శాతం మీద తగ్గే ఛాన్స్ కూడా ఉంటుందని అంచనా వేస్తున్నారు.