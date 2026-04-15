Gold, silver Rates Today: తగ్గిన బంగారం, వెండి ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 15వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold, silver Rates Today: ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకున్న ఉద్రిక్త పరిస్థితుల నేపథ్యంలో బంగారం, వెండి ధరలు హెచ్చుతగ్గులకు గురవుతున్నాయని. వీటి ధరలు ఒక రోజు పెరిగితే.. మరో రోజు తగ్గుతున్నాయి. అయినా బంగారం ధరలు ఆల్ రికార్డు నుంచి తగ్గాయి. వెండి ధరలు కూడా దిగి వచ్చాయి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు ఏప్రిల్ 15వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాలతోపాటు దేశంలోని వివిధ నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
ఇరాన్, అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దేశాల ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో ప్రపంచంలో చోటు చేసుకుంటున్న పరిణామాలు బంగారం, వెండి ధరలపై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. భారీగా పెరిగిన వెండి, బంగారం ధరలు యుద్ధం నేపథ్యంలో స్వల్పంగా కోతకు గురవుతున్నాయి. అయినప్పటికీ బంగారం ధర పెరుగుతూ తగ్గుతూ ఉన్నప్పటికీ.. వెండి ధర మాత్రం భారీగా దిగివచ్చిందని చెప్పాలి.
తాజాగా బంగారం ధరలు స్వల్పంగా మాత్రమే పెరిగాయి. మంగళవారం 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 1,53,930 వద్ద ట్రేడ్ అయ్యింది. అదే బుధవారం ఏప్రిల్ 15వ తేదీ హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,53,940 పలుకుతోంది.
22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర బుధవారం రూ. 1,41,110గాఉంది. కిలో వెండి ధర నేడు రూ. 2,54,900గా ఉంది. మంగళవారంతో పోల్చితే ధర స్వల్పంగా పెరిగినప్పటికీ.. వెండి ధర మాత్రం దాదాపు 5వేల రూపాయల వరకు తగ్గింది.
దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్నాయి. బెంగళూరు, ముంబై, కోల్కతా, పుణె, భువనేశ్వర్ వంటి నగరాల్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,53,940 గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,41,110 వద్ద కొనసాగుతోంది.
ఇక దక్షిణాది నగరాలైన చెన్నై, కోయంబత్తూర్లో ధరలు మరింత భారంగా మారాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,55,140, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,42,210 గా నమోదయ్యాయి. మరోవైపు జైపూర్లో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,54,090 ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ. 1,41,260 వద్ద స్థిరంగా ఉంది. అంతర్జాతీయ పరిణామాల నేపథ్యంలో పసిడి ధరల్లో ఈ భారీ మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి.
దేశవ్యాప్తంగా వెండి ధరలు భారీగానే తగ్గాయి. బెంగళూరు, ముంబై, కోల్కతా, పుణె, జైపూర్ వంటి నగరాల్లో కిలో వెండి ధర రూ. 2,54,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. అయితే చెన్నై, భువనేశ్వర్, కోయంబత్తూర్ వంటి నగరాల్లో వెండి ధర మరింత ఎక్కువగా ఉంది. ఈ ప్రాంతాల్లో కిలో వెండి ఏకంగా రూ. 2,65,100 గా నమోదైంది. పసిడి బాటలోనే వెండి కూడా భారీగా పెరుగుతుండటంతో సామాన్యులు ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
