Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్ భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 15వ తేదీ శుక్రవారం తులం గోల్డ్ ఎంత తగ్గిందో తెలుసా?

Gold Rate Today: ఆగస్టు 15వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయి. 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,01,340 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధరరూ. 92,890 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,26,000 పలుకుతోంది. గురువారంతో పోల్చితే బంగారం ధర నేడు శుక్రవారం భారీగా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు. బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. బంగారం ధర ప్రస్తుతం లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతోంది.
గడచిన నెల రోజులుగా పసిడి ధర లక్ష రూపాయల పైనే. గత నెలలో పసిడి ధర తొలిసారిగా లక్షల రూపాయల మార్క్ తాకింది. అక్కడి నుంచి గమనించినట్లయితే..పసిడి ధర లక్ష రూపాయల పైనే కొనసాగుతోంది. ఒకసారి కూడా లక్ష రూపాయలు మార్క్ కిందికి రాలేదు. అంతర్జాతీయంగా కూడా బంగారం ధరలను గమనించినట్లయితే..ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర అమెరికాలో 3400 డాలర్ల ఎగువన ట్రేడ్ అవుతున్న తెలుస్తోంది. బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయిని సూచిస్తుంది.
బంగారం ధర గడిచిన ఏడాది కాలంగా గమనించినట్లయితే భారీగా పెరగడం చూడవచ్చు. గత ఏడాది ఇదే కాలానికి బంగారం ధర దాదాపు 80వేల రూపాయల సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతోంది. అక్కడి నుంచి ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి బంగారం ధర భారీగా పెరగడం చూడవచ్చు.
పసిడి ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయంగా మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితులు కారణమని చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పదవీ బాధ్యతలు చేపట్టినప్పటి నుంచి కూడా అన్ని దేశాలపై సుంకాలతో వాణిజ్య యుద్ధం తెరలేపిన విషయం తెలిసిందే. దీని ఫలితంగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా గందరగోళం నెలకొంది.
తాజాగా భారత్ పైన కూడా డొనాల్డ్ ట్రంప్ 50శాతం సుంకాలను విధించిన కారణంగా, ప్రపంచవ్యాప్తంగా స్టాక్ మార్కెట్లలో నెగెటివిటీ భారీగా పెరిగింది. దీంతో పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి ఉపసంహరించి బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. బంగారం ఒక సేఫ్ ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు. బంగారానికి ఒకసారిగా గిరాకీ పెరిగి ధరలు కూడా చుక్కలు తాకుతున్నాయి.
బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో అటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరిగింది. కిలో వెండి ధర ఏకంగా 1.25 లక్షల రూపాయలకు ఎగబాకి చరిత్ర స్రుష్టించింది. వెండి ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా ఇండస్ట్రియల్ డిమాండ్ పెరగడమే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.