  • Gold Rate Today: హమ్మయ్య.. కాస్త ఊపిరి పీల్చుకుందాం.. వారం తర్వాత తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు జనవరి 16వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..??

Gold Rate Today: బంగారం అనగానే చాలామందికి అది కేవలం ఆభరణాలకే పరిమితం అనే భావన ఉంటుంది. కానీ వాస్తవానికి పసిడి మన సమాజంలో ప్రతిష్ఠకు, ఆర్థిక భద్రతకు ప్రతీకగా భావిస్తారు. అవసరమైన సమయంలో వెంటనే నగదుగా మారే సామర్థ్యం ఉండటంతో బంగారాన్ని సురక్షిత పెట్టుబడిగా కూడా చూస్తారు. అందుకే తరతరాలుగా భారతీయులు బంగారంపై ప్రత్యేకమైన నమ్మకం పెట్టుకున్నారు.
1 /5

ఇటీవలి నెలలుగా బంగారం ధరలు ఊహించని రీతిలో పెరుగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయంగా నెలకొన్న రాజకీయ, ఆర్థిక ఉద్రిక్తతలు పెట్టుబడిదారులను ఆందోళనకు గురి చేస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో రిస్క్ ఎక్కువగా ఉండే పెట్టుబడి మార్గాల నుంచి డబ్బును తీసి, భద్రత ఎక్కువగా ఉన్న బంగారం వైపు మళ్లిస్తున్నారు. దాంతో బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా పెరిగి ధరలు రాకెట్ వేగంతో ఎగబాకుతున్నాయి. గత వారం రోజుల్లోనే తులం బంగారం ధర దాదాపు రూ.6,000 వరకు పెరగడం గమనార్హం.

2 /5

  వెండి విషయానికి వస్తే, అది బంగారాన్నే మించి పరుగులు తీస్తోంది. కిలో వెండి ధర ఏకంగా మూడు లక్షల రూపాయల గడప దాటడం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అయితే జనవరి 16న బంగారం ధరలు ఆల్‌టైమ్ హై స్థాయి నుంచి కొంత వెనక్కి రావడం కొనుగోలుదారులకు స్వల్ప ఊరట ఇచ్చింది. కానీ వెండి మాత్రం తగ్గేదే లేదన్నట్లుగా మరింత పెరిగి పెట్టుబడిదారులను, వినియోగదారులను బెంబేలెత్తిస్తోంది.  

3 /5

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గాయి. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 22 డాలర్లకుపైగా పడిపోయింది. గరిష్ఠ స్థాయిల వద్ద పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణకు దిగడం, డాలర్ బలం పెరగడం వంటి అంశాలు ఈ తగ్గుదలకు కారణాలుగా భావిస్తున్నారు. దీంతో ఔన్సు బంగారం ధర సుమారు 4,606 డాలర్ల వద్దకు చేరింది. దీనికి భిన్నంగా వెండి ధర మాత్రం మరింత పైకి వెళ్లింది. అంతర్జాతీయంగా వెండి ధర 0.68 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 92.02 డాలర్ల వద్ద కొత్త గరిష్ఠాలను తాకింది.

4 /5

దేశీయంగా చూస్తే, హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో వారం రోజుల తర్వాత బంగారం ధరలు కొంత తగ్గాయి. ఈరోజు 24 క్యారెట్ల స్వచ్ఛమైన బంగారం 10 గ్రాములపై సుమారు రూ.380 మేర తగ్గుదల కనిపించింది. దీంతో ధర రూ.1,43,620కు చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర కూడా రూ.350 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,31,650గా నమోదైంది.

5 /5

  అయితే వెండి మాత్రం తగ్గే లక్షణాలు చూపడం లేదు. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర ఈరోజు మరో రూ.3,000 పెరిగి సరికొత్త గరిష్ఠ స్థాయి అయిన రూ.3,10,000 మార్క్‌ను తాకింది. రాబోయే రోజుల్లో వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశాలున్నాయని కొందరు నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. అయితే ఇంతటి రికార్డు స్థాయిల వద్ద లాభాల స్వీకరణ జరిగే అవకాశాన్ని కూడా పూర్తిగా తోసిపుచ్చలేమని ఆర్థిక విశ్లేషకులు సూచిస్తున్నారు.  

