Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. ఆగస్టు 17వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు శుభవార్త. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. ఆగస్టు 17వ తేదీ ఆదివారం పసిడి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,02,730 ఉండగా.. 22క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 93,150 పలుకుతుంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,17, 430 పలుకుతుంది. బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి కంటే ప్రస్తుతం తక్కువ ధరకు ట్రేడ్ అవుతుంది. బంగారం ధర గడిచిన వారం రోజులుగా చూసినట్లయితే స్వల్పంగా తగ్గినట్లు మనం గమనించవచ్చు.
శనివారంతో పోల్చి చూస్తే నేడు బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి నెమ్మదిగా దిగివస్తోంది. బంగారం ధర గత ఏడాదితో పోల్చి చూసినట్లయితే ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి కూడా రికార్డు స్థాయిలో పెరిగింది.
ప్రస్తుతం శ్రావణ మాసం కావడంతో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగినట్లు మనం గమనించవచ్చు. పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం మార్కెట్లో భారీగా పెరగడానికి ఎన్నో కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ప్రపంచ మార్కెట్లో ఉన్న పరిస్థితులు కూడా ఓ కారణంగా చెప్పవచ్చు.
అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ప్రస్తుత వాణిజ్య యుద్ధం జరుపుతున్న నేపథ్యంలో అటు స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా భారీ నష్టాలను చూస్తున్నాయి. దీంతో ఒక్కసారిగా బంగారం ధరలు పతనం అవుతున్నట్లు మనం గమనించవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను సురక్షితంగా భావించే బంగారంలో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు.
గడిచిన 6 నెలలుగా చూస్తే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్లు భారీగా పెరిగాయి. దీంతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా బంగారానికి డిమాండ్ భారీగా ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు. ఇక బంగారు ఆభరణాల ధరలు కూడా రికార్డు స్థాయిలో పెరిగిపోయాయి.
ముఖ్యంగా 22 క్యారెట్ల ఆర్నమెంట్ బంగారం ధర దాదాపు 94 వేల రూపాయల సమీపానికి తాకింది. దీంతో అటు బంగారం ధర సరికొత్త రికార్డులను తాకిందని చెప్పవచ్చు.