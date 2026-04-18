Gold Rate Today: ట్రంప్ నిర్ణయం.. తులం రూ. 25,000 తగ్గిన బంగారం.. నేడు ఏప్రిల్ 18 తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. పసిడి రికార్డు స్థాయి నుంచి రూ. 25000 మేర పడిపోయింది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలు బంగారం ప్రియులకు శుభవార్త వినిపిస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో నేడు ఏప్రిల్ 18వ తేదీ శనివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
గత కొన్ని రోజులుగా భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు నేడు ఏప్రిల్ 18వ తేదీ శనివారం భారీగా పడిపోయాయి. అమెరికా, ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను స్వీకరించడం ధరలను తగ్గించింది.
24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం రూ. 1,748 తగ్గి రూ. 1.51లక్షలకు చేరుకుంది. శుక్రవారం ధర రూ. 1.53లక్షలుగా ఉంది. అంటే గత 49 రోజుల్లో యుద్ధనీడలో బంగారం ధర 7,739 వరకు తగ్గింది.
ఈ ఏడాది బంగారం సాధించిన ఊపు ఇప్పుడు తగ్గింది. బంగారం జనవరి 29వ తేదీన 1.76లక్షల గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. ఇప్పుడు రూ. 25,000 వరకు పడిపోయింది.
యుద్ధం కారణంగా మొదట్లో ధరలు భారీగా పెరిగాయి.. అయితే ఇప్పుడు డాలర్ హెచ్చుతగ్గులు, ప్రపంచ మార్కెట్లో లాభాల స్వీకరణ కారణంగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. అంతేకాదు డిమాండ్ తగ్గడం కూడా ఒక ప్రధాన కారణంగా చెబుతున్నారు.
దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాలలో బంగారం ధరలలో వ్యత్యాసానికి నాలుగు ప్రధాన కారణాలు ఉన్నాయి: బంగారాన్ని ఒక నగరం నుండి మరొక నగరానికి సురక్షితంగా రవాణా చేయడానికి అయ్యే ఖర్చు పెరుగుతుంది.
ప్రతి నగరంలోని నగల వ్యాపారులు స్థానిక డిమాండ్, సరఫరా ఆధారంగా వారి సంఘాల ద్వారా ధరలను నిర్ణయిస్తారు. వినియోగం ఎక్కువగా ఉన్న ప్రాంతాలలో దక్షిణ భారతదేశం వంటివి , పెద్దమొత్తంలో కొనుగోళ్లు ఎక్కువగా జరుగుతాయి. నగల వ్యాపారుల వద్ద పాత ధరలకు కొనుగోలు చేసిన సరుకు లభ్యత ఉంటుంది.