Gold Rate Today : బంగారం రాత్రికి రాత్రి ఇలా చేస్తుందని అస్సలు ఊహించలేదు..నేడు జనవరి 18వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..!!

Gold Rate Today: జనవరి 18న దేశీయ మార్కెట్‌లో బంగారం, వెండి ధరలు చరిత్రాత్మక గరిష్టాలకు చేరాయి. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు రూ.1,44,220గా ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,32,200గా నమోదైంది. అదే సమయంలో వెండి ధర కూడా భారీగా పెరిగి కిలోకు రూ.3,10,000కు చేరుకుంది. ఈ ధరలు ఇప్పటివరకు చూడని స్థాయిలో ఉండటంతో మార్కెట్ వర్గాల్లో విస్తృత చర్చకు దారి తీస్తున్నాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనూ పసిడి ధరలు ఆల్‌టైం రికార్డును సృష్టించాయి. అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,600 డాలర్లకు చేరడం విశేషం. గత కొద్ది రోజులుగా గమనిస్తే, బంగారం ధరలు వరుసగా పెరుగుతూ వస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా గత 18 రోజులుగా ప్రతిరోజూ కొత్త గరిష్టాలను నమోదు చేయడం పెట్టుబడిదారుల దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.  

బంగారం ధరలు ఇంతగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణంగా డాలర్ విలువ బలహీనపడటాన్ని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు. డాలర్ బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు అంతర్జాతీయంగా బంగారంపై డిమాండ్ పెరుగుతుంది. దాంతో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు కూడా పెట్టుబడిదారులను సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మళ్లిస్తున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో బంగారం, వెండి వంటి సేఫ్ హెవెన్ ఆస్తులపై డిమాండ్ ఒక్కసారిగా పెరిగి, ధరలను ఆకాశానికి చేర్చుతోంది.  

గత ఏడాది కాలాన్ని పరిశీలిస్తే బంగారం ధర దాదాపుగా రెట్టింపు అయినట్లు స్పష్టంగా తెలుస్తోంది. 2025 జనవరిలో 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర సుమారు రూ.75,000 పరిధిలో ఉండగా, ప్రస్తుతం అది దాదాపు రూ.1.50 లక్షల స్థాయికి చేరుకుంది. ఇది పెట్టుబడిదారులకు లాభాన్ని ఇచ్చినా, ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలనుకునే సామాన్యులకు మాత్రం భారంగా మారింది.  

వెండి పరిస్థితి కూడా అదే తరహాలో ఉంది. అంతర్జాతీయంగా అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ వెండి ధర 90 డాలర్లను దాటి చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయిని నమోదు చేసింది. దేశీయంగా కిలో వెండి ధర రూ.3.10 లక్షలకు చేరడం గమనార్హం.  

 మొత్తంగా చూస్తే, బంగారం, వెండి ధరల్లో ఈ భారీ పెరుగుదల వెనుక సేఫ్ హెవెన్ డిమాండ్ ప్రధాన కారణంగా ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. అయితే పెరుగుతున్న ధరలు వినియోగదారులకు, ముఖ్యంగా బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలుదారులకు సవాల్‌గా మారుతున్నాయి.

