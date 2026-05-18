/Gold Rate Today: ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతలు.. భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధర.. నేడు మే 18వ తేదీ సోమవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అమెరికా ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు ప్రపంచంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి. దీంతో బంగారం ధరల్లో నిరంతర మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. రెండు రోజుల తర్వాత నేడు అంటే సోమవారం మార్కెట్ తెరచుకుంటుంది. శనివారం, ఆదివారం బులియన్ మార్కెట్ కు సెలవులు ఉంటాయన్న సంగతి తెలిసిందే. నేడు మే 18వ తేదీ సోమవారం నాడు బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
పశ్చిమాసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు ప్రపంచంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలోనే విలువైన లోహాలు బంగారం వెండి ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈ ఉదయం వరకు 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,450కి పడిపోయింది. గమనించదగ్గ మరోక విషయం ఏమిటంటే.. జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది.
మరోవైపు ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం.. ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,62,000కి పడిపోయింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,080గా ఉంది. మరోవైపు ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం వరకు బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,210గా ఉంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,40,800 పలుకుతోంది.
బలమైన అమెరికన్ డాలర్ ఒత్తిడి, గత ట్రేడింగ్ రోజున పెట్టుబడిదారులు భారీగా లాభాలను స్వీకరించడం వల్ల శుక్రవారం బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోయాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 3,200 లేదా 1.93 శాతం తగ్గి రూ. 1,62,000 కు చేరింది. అంతకుముందు.. గురువారం మార్కెట్ ముగిసే సమయానికి.. దీని ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,66,000 గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా బలహీనత కనిపించింది. స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు $ 104 లేదా 2.24 శాతం తగ్గి $ 4,548.46 కు చేరింది.
గత ట్రేడింగ్ రోజున.. ఫ్యూచర్స్ ట్రేడింగ్లో కూడా బంగారం ధరలలో భారీ పతనం నమోదైంది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జూన్ డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 2,880 లేదా 1.78 శాతం తగ్గి రూ. 1,59,098కి చేరింది. ఈ సమయంలో 7,714 లాట్లు ట్రేడ్ అయ్యాయి. ప్రపంచ మార్కెట్లో కూడా ఒత్తిడి కొనసాగింది. న్యూయార్క్లోని కామెక్స్లో, జూన్ డెలివరీకి సంబంధించిన గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర ఔన్సుకు $112.75 లేదా 2.41 శాతం తగ్గి $4,572కి చేరింది.
శుక్రవారం విలువైన లోహాలు భారీ అమ్మకాల ఒత్తిడిని ఎదుర్కొన్నాయి. ద్రవ్యోల్బణంపై పెరుగుతున్న ఆందోళనలు కఠినమైన ద్రవ్య విధానం అవకాశాలను బలపరిచాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఈ పరిస్థితి పెట్టుబడిదారులను డాలర్, యూఎస్ బాండ్ దిగుబడుల వైపు నడిపించి, బంగారం డిమాండ్ను బలహీనపరిచిందని అంటున్నారు.
పెరుగుతున్న ముడి చమురు ధరలు, బలపడుతున్న డాలర్ సూచీ బంగారంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నాయని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు. గత కొన్ని ట్రేడింగ్ సెషన్లలో బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయని, ఆ తర్వాత పెట్టుబడిదారులు అధిక స్థాయిలలో లాభాలను స్వీకరించడం ప్రారంభించాయని చెబుతున్నారు. బలమైన డాలర్ , కొనసాగుతున్న భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల కారణంగా మార్కెట్ సెంటిమెంట్ అస్థిరంగా ఉందని చెప్పాలి.
నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం 100 కిలోల పరిమాణ పరిమితితో సహా బంగారంపై ఆంక్షలు విధించాలన్న ప్రభుత్వ నిర్ణయం కూడా మార్కెట్పై అదనపు ఒత్తిడిని పెంచింది. అంతేకాకుండా, యూఎస్ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే అంచనాలు తగ్గడం పెట్టుబడిదారుల సెంటిమెంట్ను మరింత బలహీనపరిచిందని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.