Gold Rate Today: బంగారం ధర ఢమాల్.. పుతిన్-ట్రంప్‌ భేటి తర్వాత ఎందుకిలా జరిగింది? నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. ఆగస్టు 18వ తేదీ సోమవారం పసిడి ధరలు 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,01,240 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 92,800 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర చూస్తే 1,17,440పలుకుతోంది. బంగారం ధరలు ఇప్పటికి కూడా లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. ఆల్ టైం రికార్డ్ తో పోల్చి చూస్తే 3 వేల రూపాయలు తక్కువగా పలుకుతోంది. బంగారం ధరలు నిజానికి గడిచిన రెండు వారాలుగా గమనించినట్లయితే లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు గమనించవచ్చు.
బంగారం ధరలు గడిచిన రెండు వారాలుగా గమనించినట్లయితే లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు మనం గమనించవచ్చు. దీన్ని బట్టి బంగారం గరిష్ట స్థాయి నుంచి దిగి రావడం లేదు. స్వల్పంగా హెచ్చుతగ్గులకు మాత్రం లోనవుతుంది. భారీ తగ్గుదల మాత్రం కనిపించడం లేదు.
బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు..ధరలు భారీగా పెరుగుతుండటంతో ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బంగారం ధర ఒక్కసారిగా లక్ష రూపాయలు దాటడంతో ఆభరణాల ధరలు చుక్కలను తాకుతున్నాయి. 10 గ్రాముల బంగారం చైన్ కొనాలంటే లక్ష రూపాయల కంటే ఎక్కువగా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది.
ప్రస్తుతం 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 93వేల సమీపంలో ఉంది. ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే సమయంలో వాటిపై మజూరి, తరుగు, జీఎస్టీ వంటివి కూడా విధిస్తారు. దీంతో బంగారు ఆభరణాల ధర విపరీతంగా పెరిగిపోతుందని చెప్పవచ్చు.
అమెరికా, రష్యా మధ్య దౌత్య పురోగతి రాబోయే జాక్సన్ హోల్ సమ్మిట్ దృష్ట్యా బంగారం ధరలు మరింత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ప్రపంచ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతాయనే అంచనా, కేంద్ర బ్యాంకుల విధానాలపై స్పష్టతతో, పెట్టుబడిదారులు బంగారం వైపు తక్కువగా ఆకర్షితులవుతారు. ఇది ధరలపై ఒత్తిడిని కొనసాగించే అవకాశం ఉంది.
కేవలం ఆరు ట్రేడింగ్ సెషన్లలోనే, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 100 గ్రాములకు దాదాపు రూ.19,500 తగ్గింది, అంటే దాదాపు 2 శాతం తగ్గుదల. 24 క్యారెట్ల బంగారం ఇప్పుడు 10 గ్రాములకు రూ.102,000 స్థాయి కంటే దిగువకు పడిపోయింది.ప్రపంచవ్యాప్తంగా, స్పాట్ బంగారం ఔన్సుకు కీలకమైన స్థాయి $3400 కంటే దిగువకు పడిపోయింది. ఎందుకంటే మెరుగైన ద్రవ్యోల్బణ డేటా ఫెడ్ భవిష్యత్తులో వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చని సూచించింది.