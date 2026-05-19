/Gold Rate Today: మరోసారి భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. నేడు మే 19వ తేదీ మంగళవారం గోల్డ్ రేట్స్ ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరోసారి భారీగా పతనం అయ్యాయి. 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,59, 285 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. అదే 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,40, 769 పలుకుతోంది. 18 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,15,175 పలుకుతోంది.
పశ్చిమ ఆసియాలో ఉద్రిక్తతలతో బంగారం నిరంతరం హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతున్నాయి. ఈరోజు మార్కెట్ తెరిచే సమయానికి మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో 24-క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 0.07శాతం లేదా రూ. 116 తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,285 వద్దకు చేరింది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,401 వద్ద ముగిసింది.
గమనించదగ్గ విషయం ఏమిటంటే జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది. ఇదిలా ఉండగా ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, ఢిల్లీలో 99.9 శాతం స్వచ్ఛమైన బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,62,800గా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు $4,535.23 వద్ద తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోంది.
గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం... 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,56,370గా ఉంది. మరోవైపు, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, మంగళవారం ఉదయం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,57,739కి చేరుకుంది. సోమవారం జాతీయ రాజధాని బులియన్ మార్కెట్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1.62 లక్షల వద్ద స్థిరంగా ఉంది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,62,800 వద్ద యథాతథంగా ఉంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు $ 4,535.23 వద్ద స్వల్పంగా తగ్గింది.
పశ్చిమ ఆసియాలో కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల నేపథ్యంలో, సోమవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 598 పెరిగి రూ. 1,59,145కు చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూన్ డెలివరీ కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 598, అంటే 0.38 శాతం పెరిగి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,59,145కు చేరింది. విదేశీ వాణిజ్యంలో, న్యూయార్క్లోని జూన్ కాంట్రాక్ట్ కోసం కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ఔన్సుకు $4,553.40 వద్ద స్వల్పంగా తక్కువగా ట్రేడవుతున్నాయి.
ప్రపంచ మార్కెట్లలో బలహీనత ఉన్నప్పటికీ, దేశీయ బులియన్ ధరలు సాపేక్షంగా స్థిరంగా ఉన్నాయని నిపుణులు తెలిపారు. అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో బలహీనత కారణంగా గత సెషన్లో భారీ అమ్మకాలు జరగడంతో ఈ పరిస్థితి తలెత్తింది. అయితే, అమెరికా డాలర్తో పోలిస్తే భారత రూపాయి మరింత బలహీనపడి, సుమారు 96.37 వద్ద రికార్డు కనిష్ట స్థాయికి చేరడంతో, స్థానిక ధరల పతనం పరిమితమైంది. బలహీనమైన రూపాయి దేశీయ బంగారం ధరల పతనాన్ని అరికట్టడంలో సహాయపడిందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
గత వారం నుండి డాలర్, చమురు ధరలు తమ లాభాలను కొనసాగించడంతో సోమవారం స్పాట్ బంగారం ధరలు పడిపోయాయని చెబుతున్నారు. మరోవైపు, అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ టెక్నాలజీ, వాణిజ్యం, సుంకాల వంటి వివాదాస్పద అంశాలను లేవనెత్తకపోవడంతో యూఎస్-చైనా శిఖరాగ్ర సమావేశం కొంత సానుకూలంగా ముగిసింది. దీని ఫలితంగా, గ్లోబల్ బాండ్ ఈల్డ్స్ పెరిగాయని, ఇది బంగారంపై అమ్మకాల ఒత్తిడిని మరింత పెంచిందని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు.
