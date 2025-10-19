English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: భారీగా పతనమైన బంగారం ధర.. కుప్పకూలిన వెండి..అక్టోబర్ 19వ తేదీ ఆదివారం ధరలు తెలిస్తే తులమైనా కొంటారు..!!

Gold Rate Today: పండుగ సీజన్‌లో బంగారం, వెండి కొనుగోలు చేయాలని చూస్తున్న వారికి గుడ్ న్యూస్. ఇటీవల పెరుగుతూ వచ్చిన పసిడి, వెండి ధరలు ఇప్పుడు ఒక్కసారిగా భారీగా కుప్పకూలాయి. అంతర్జాతీయ బులియన్ మార్కెట్లో లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) కారణంగా గోల్డ్ రేట్లు క్షీణించాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ఇటీవల గోల్డ్, సిల్వర్ ధరలు చరిత్రలోనే అత్యధిక స్థాయికి చేరుకున్నాయి. అయితే ఈ వారం మార్కెట్లో పరిస్థితి పూర్తిగా మారింది. ఆదివారం ఉదయం నుంచి దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు పెద్దఎత్తున తగ్గాయి. ముఖ్యంగా హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో 22, 24 క్యారెట్ల పసిడి రేట్లు గణనీయంగా తగ్గడం బంగారం ప్రియులకు ఆనందాన్ని కలిగించింది.

గత రెండు రోజుల్లో గోల్డ్ ధరలు వరుసగా తగ్గుతూ వస్తున్నాయి. ఈరోజు స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు 40 డాలర్లకు పైగా పడిపోయి 4,249 డాలర్ల వద్దకు చేరింది. అలాగే స్పాట్ సిల్వర్ రేటు 3.84 శాతం మేర తగ్గి ఔన్సుకు 51.91 డాలర్లకు దిగివచ్చింది. బులియన్ మార్కెట్ వర్గాల ప్రకారం, ఇన్వెస్టర్లు లాభాలు తీసుకోవడాన్ని కొనసాగిస్తే ధరలు మరింత క్షీణించే అవకాశం ఉంది.

దేశీయంగా కూడా ఈ ప్రభావం స్పష్టంగా కనిపించింది. హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల పసిడి రేటు తులంపై రూ.1,910 మేర తగ్గింది. దీంతో 10 గ్రాముల ప్యూర్ గోల్డ్ ధర రూ.1,30,860 వద్దకు చేరింది. అదే 22 క్యారెట్ల నగల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,750 మేర తగ్గి రూ.1,19,950 వద్ద ఉంది

పసిడితో పాటు వెండి ధరలు కూడా గణనీయంగా తగ్గాయి. గత మూడు రోజులుగా నిరంతరంగా ధరలు పడిపోతున్నాయి. ఈ కాలంలో కిలో వెండి ధర రూ.17,000 మేర తగ్గింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి రేటు రూ.1,90,000కు చేరింది. అయితే ఢిల్లీ, ముంబై, పుణే, బెంగళూరు వంటి ప్రధాన నగరాల్లో ఇది ఇంకా తక్కువగా కిలోకు సుమారు రూ.10,000 వరకు చవకగా లభిస్తోంది.  

ధంతేరస్, దీపావళి వంటి పండుగల సందర్భంలో బంగారం కొనుగోలు శుభప్రదంగా భావించే భారతీయులు ఈ తగ్గుదలతో మరింత ఉత్సాహం చూపిస్తున్నారు. ధరలు తగ్గడంతో మార్కెట్లో డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతుందని బులియన్ వ్యాపారులు అంచనా వేస్తున్నారు.

పండుగల ముందు బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా పడిపోవడంతో వినియోగదారులకు ఇది బంపర్ బెనిఫిట్‌గా మారింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో ప్రాఫిట్ బుకింగ్, దేశీయంగా పెరిగిన సరఫరా కారణంగా ధరలు తగ్గాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

