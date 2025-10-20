English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate Today: అమెరికా అధ్యక్షుడి మాటతో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే..!!

Gold Rate Today: అమెరికా అధ్యక్షుడి మాటతో భారీగా తగ్గుతున్న బంగారం ధరలు.. అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎంత తగ్గాయంటే..!!

Gold Rate Today: అక్టోబర్ 20వ తేదీ సోమవారం నాటికి దేశీయ మార్కెట్లలో బంగారం ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,30,860గా నమోదయ్యింది. ఇక 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.1,19,950గా ఉంది. అలాగే వెండి ధరలు కూడా కొద్దిగా తగ్గి, ఒక కిలో వెండి రూ.1,72,000 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నిన్నటితో పోలిస్తే ఈరోజు బంగారం ధరల్లో స్వల్పంగా తగ్గుదల కనిపించింది. అయితే, పసిడి ధరలు ఇంకా ఆల్‌టైమ్ రికార్డు స్థాయికి సమీపంలోనే కొనసాగుతున్నాయి.
1 /6

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో ఒక దశలో బంగారం ధర ఒక ఔన్స్‌ (సుమారు 31.1 గ్రాములు) రూ.4,300 డాలర్ల దాటినప్పటికీ, ప్రస్తుతం అది సుమారు 4,211 డాలర్ల వద్ద స్థిరపడింది. 

2 /6

అమెరికా  అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ చైనా పైన 100 శాతం టారిఫ్ విధించడం సాధ్యం కాదని ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలు మార్కెట్‌పై ప్రభావం చూపాయి. ఈ వ్యాఖ్యలతో గ్లోబల్ మార్కెట్లలో పాజిటివ్ సెంటిమెంట్ ఏర్పడగా, స్టాక్ మార్కెట్లు బలంగా కదిలాయి. దీంతో ఇన్వెస్టర్లు తమ పెట్టుబడులను బంగారం నుండి స్టాక్ మార్కెట్ల వైపు మళ్లించడాన్ని నిపుణులు గమనిస్తున్నారు.

3 /6

అదనంగా డాలర్ ఇండెక్స్ 0.1 శాతం మేర పెరగడం కూడా బంగారం ధరల తగ్గుదలకు కారణమని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. సాధారణంగా డాలర్ బలపడితే బంగారం విలువ తగ్గడం సహజం. 

4 /6

గమనించదగిన విషయం ఏమిటంటే, ఇటీవల ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,378 డాలర్ల వరకు ఎగసి ఆల్‌టైమ్ హైను తాకింది. అయితే, చైనా–అమెరికా వాణిజ్య సంబంధాలపై వచ్చిన సానుకూల సంకేతాలు ఇన్వెస్టర్ నమ్మకాన్ని పెంచి, పసిడి ధరలను స్థిరపరిచాయి.  

5 /6

ప్రస్తుత ఆర్థిక సంవత్సరం ప్రారంభం నుంచి బంగారం ధరలు సుమారు 64 శాతం పెరిగినట్లు రికార్డులు చూపిస్తున్నాయి. ఇది గత కొన్ని దశాబ్దాలుగా బంగారం విలువలో నమోదైన అత్యంత వేగవంతమైన వృద్ధి అని చెప్పవచ్చు. 

6 /6

మరోవైపు, వెండి ధరలు కూడా ఇటీవలి కాలంలో రికార్డు స్థాయికి చేరిన తర్వాత స్వల్పంగా తగ్గుతున్నాయి. మార్కెట్లో డిమాండ్‌తో పోల్చితే వెండి సరఫరా క్రమంగా పెరుగుతుండటంతో, రాబోయే రోజుల్లో సిల్వర్ రేట్లు కొంత తగ్గే అవకాశం ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.

gold price Silver price Gold Rate Today Indian Gold Market gold investment silver market Global Gold Rates dollar index Stock vs Gold

Next Gallery

Zodiac Signs: 18 ఏళ్లకు ఒకసారి జరిగే కుజ, శుక్రుల గ్రహాల కలయిక…దీపావళి నాడు ఈ రాశుల పంట పండింది!