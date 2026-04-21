Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. తులం పసిడి పై రూ. 6100తగ్గింపు.. ఏప్రిల్ 21వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా. అయితే ముందు ధరలను చెక్ చేసుకోవడం ముఖ్యం. మీ నగరంలో పలు షాపుల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకోవచ్చు. లేదంటే నగల వ్యాపారులకు ఫోన్ చేసి అడిగాన ధరల వివరాలు చెబుతారు. అయితే నేడు ఏప్రిల్ 21వ తేదీ మంగళవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
గత రెండు మూడు రోజుల నుంచి బంగారం ధరలు భారీగా దిగివస్తున్నాయి. అమెరికా డాలర్ బలపడటం.. పశ్చిమాసియాలో అనిశ్చితి మరింత పెరగడం వంటి పలు కారణాలతో పెట్టుబడిదారులు మరింత జాగ్రత్త పడుతున్నారు.
కామెక్స్ లో పసిడి ధర రూ. 1.21శాతం తగ్గింది. దీంతో ఔన్సుకు 4,281 డాలర్లకు చేరుకుంది. అయితే నేడు ఏప్రిల్ మంగళవారం ధరలను చూసినట్లయితే దేశీయంగా బంగారం ధరలు మరింత దిగివచ్చాయి.
ఈ మధ్యకాలంలో బంగారం ధరలు కాస్త పెరిగినప్పటికీ అక్షయ త్రుతీయ రోజు మాత్రం కొనుగోళ్లు భారీగా పెరిగాయి. ఇండియా బులియన్ అసోసియేషన్ తెలిపిన వివరాల ప్రకారం 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,280కి చేరింది.
22 క్యారెట్ల పసిడి పది గ్రాములకు రూ. 1,42,340కి చేరింది. బంగారం ఆల్ టైం రికార్డు నుంచి ఇంకా తక్కువగా పలుకుతోంది. తులంపై ఇంకా 6,100 వరకు తక్కువగానే పలుకుతోంది.
హైదరాబాద్లో ఏప్రిల్ 21వ తేదీన 24 క్యారెట్ల గోల్డ్ రూ.1,55,280 అదే 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,42,340, 18 క్యారెట్ల బంగారం.. రూ.1,16,460, ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం .. రూ.1,55,430 అదే 22 క్యారెట్ల బంగారం ..రూ.1,42,490 వద్ద కొనసాగుతోంది. గత కొన్ని రోజులుగా పసిడి ధరల్లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి.
ముంబైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,55,280 అదే 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,42,340 వద్ద ఉండగా, అదే చెన్నైలో 24 క్యారెట్ల బంగారం , రూ.1,55,990 అదే 22 క్యారెట్ల బంగారం రూ.1,42,990.
