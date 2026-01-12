English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: పండగపూట పసిడి ప్రియులకు ఊరటనిచ్చే వార్త.. తగ్గిన బంగారం ధరలు.. జనవరి 12వ తేదీ సోమవారం 10గ్రాముల పసిడి ధర ఎంతుందంటే..?

Gold Rate Today: పసిడి ప్రేమికులకు వరుస షాకుల తర్వాత కాస్త ఊరట లభించింది. గత రెండు రోజులుగా బంగారం ధరలు పరుగులు పెట్టగా… ఈ రోజు మాత్రం అదే స్థాయిలో స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. కొత్త సంవత్సరంలోనూ గోల్డ్ రేట్లు రికార్డు దిశగా కదులుతుండటంతో కొనుగోలుదారుల్లో ఆందోళన పెరిగింది. అయితే జనవరి 12న మార్కెట్ కొంత శాంతించినట్టే కనిపిస్తోంది. మరి ఈ రోజు బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు చూద్దాం.
అంతర్జాతీయంగా పరిస్థితులు ఇంకా వేడెక్కుతూనే ఉన్నాయి. అమెరికా సుంకాలపై తీవ్ర హెచ్చరికలు, ఇరాన్–అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు, ఉక్రెయిన్‌పై రష్యా దాడులు వంటి పరిణామాలతో ఇన్వెస్టర్లు రిస్క్ తీసుకోవడం మానేసి సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపుతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే బంగారం, వెండిపై డిమాండ్ భారీగా పెరుగుతోంది. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ భారత్, చైనా వంటి దేశాలపై భారీ టారిఫ్స్ విధించే అంశాన్ని ముందుకు తీసుకురావడం కూడా మార్కెట్లపై ప్రభావం చూపిస్తోంది. ఈ కారణాలన్నీ కలసి పసిడి ధరలను ఎగబాకేలా చేస్తున్నాయని బులియన్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో గోల్డ్ మళ్లీ రికార్డు స్థాయిల వైపు దూసుకెళ్తోంది. ఈ రోజు స్పాట్ గోల్డ్ ఔన్సుకు సుమారు 87 డాలర్లు పెరిగి 4,579 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి కూడా తగ్గేదే లేదన్నట్టుగా స్పాట్ సిల్వర్ రేటు దాదాపు 5 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 83.58 డాలర్లకు చేరింది. మరోవైపు డాలర్‌తో పోలిస్తే రూపాయి విలువ బలహీనంగా ఉండటం కూడా దేశీయ ధరలపై ఒత్తిడి పెంచుతోంది.  

ఇప్పుడు హైదరాబాద్ మార్కెట్ విషయానికి వస్తే… వరుసగా రెండు రోజులు భారీగా పెరిగిన బంగారం ధరలు ఈ రోజు మాత్రం అదే స్థాయిలో నిలిచాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.1,40,460 వద్ద కొనసాగుతోంది. అలాగే 22 క్యారెట్ల గోల్డ్ ధర రూ.1,28,750గా ఉంది. గమనించాల్సిన విషయం ఏంటంటే… కేవలం రెండు రోజుల్లోనే తులం బంగారం ధర దాదాపు రూ.3,000 వరకు పెరిగింది. గ్లోబల్ మార్కెట్లో మళ్లీ మంటలు రాజుకుంటే దేశీయంగా ఒక్కసారిగా ధరలు ఎగిసే అవకాశం ఉందని వ్యాపార వర్గాలు హెచ్చరిస్తున్నాయి. అందుకే కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారు ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకోవచ్చని సూచిస్తున్నారు.

వెండి విషయానికి వస్తే… నిన్న ఒక్కసారిగా భారీ షాక్ ఇచ్చిన తర్వాత ఈ రోజు కాస్త శాంతించింది. నిన్న కిలో వెండి ధర ఏకంగా రూ.7,000 వరకు పెరగగా, ఈ రోజు మాత్రం ఎలాంటి మార్పు లేదు. హైదరాబాద్ మార్కెట్లో ప్రస్తుతం కిలో వెండి ధర రూ.2,75,000 వద్ద స్థిరంగా ట్రేడవుతోంది.

మొత్తంగా చూస్తే… బంగారం, వెండి మార్కెట్ ఇంకా హాట్‌గా ఉంది. ఈ రోజు కాస్త రిలీఫ్ కనిపించినా, అంతర్జాతీయ పరిణామాలను బట్టి రాబోయే రోజుల్లో మళ్లీ ధరలు పరుగులు పెట్టే అవకాశాలు ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. కాబట్టి కొనుగోలు లేదా పెట్టుబడి నిర్ణయాలు తీసుకునే ముందు మార్కెట్ ట్రెండ్‌ను జాగ్రత్తగా గమనించడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.

