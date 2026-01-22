English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: ట్రంప్ కామెంట్స్.. పాజిటివ్ గా అమెరికన్ మార్కెట్లు.. బంగారం భారీగా తగ్గే ఛాన్స్ ఉందా? జనవరి 22వ తేదీ బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు ఇటీవల కాలంలో ఊహించని స్థాయిలో దూసుకుపోతున్నాయి. హైదరాబాద్ మార్కెట్‌లో నిన్నటి ముగింపు ధరల ప్రకారం 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములకు ఏకంగా రూ.1,57,690కు చేరింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,44,550గా నమోదైంది. బంగారంతో పోలిస్తే వెండి మరింత వేగంగా పెరుగుతూ కిలో ధర రూ.3,40,000కు చేరుకోవడం గమనార్హం. ఇది వెండి ధరల్లో ఆల్‌టైమ్ రికార్డ్‌గా భావిస్తున్నారు.
బంగారం ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడానికి అంతర్జాతీయ రాజకీయ పరిణామాలే ప్రధాన కారణంగా మారాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా అధ్యక్షుడు డోనాల్డ్ ట్రంప్ యూరప్ దేశాలపై భారీ సుంకాలు విధించే అంశాన్ని ప్రస్తావించడం మార్కెట్లలో అనిశ్చితిని పెంచింది. దీనికి తోడు గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో అమెరికా తీసుకుంటున్న వైఖరి కూడా ప్రపంచ ఆర్థిక పరిస్థితులను ప్రభావితం చేస్తోంది. డెన్మార్క్‌తో పాటు తొమ్మిది యూరోపియన్ దేశాలు అమెరికా ప్రకటనలను తీవ్రంగా ఖండించడంతో, యూరప్-అమెరికా మధ్య ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. నాటో సభ్యత్వం ఉన్నప్పటికీ, గ్రీన్‌లాండ్ అంశంపై యూరోపియన్ దేశాలు బహిరంగంగా అమెరికాకు వ్యతిరేకంగా నిలబడటం గమనార్హం.

గ్రీన్‌లాండ్‌ను కొనుగోలు చేస్తామంటూ ట్రంప్ పదేపదే వ్యాఖ్యలు చేయడం, ఆ ప్రతిపాదనకు ఒప్పుకోకపోతే యూరోపియన్ యూనియన్ దేశాలపై టారిఫ్‌లు విధిస్తామని హెచ్చరించడం మార్కెట్లలో భయాందోళనలను పెంచింది. అయితే దావోస్‌లో జరిగిన సమావేశంలో గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో సైనిక చర్య ఉండదని, తగిన ధర చెల్లించి మాత్రమే కొనుగోలు చేస్తామని ట్రంప్ స్పష్టం చేయడంతో అమెరికా మార్కెట్లు కొంత సానుకూలంగా స్పందించాయి. అయినప్పటికీ, ఈక్విటీ మార్కెట్లలో అస్థిరత కొనసాగుతుండటంతో పెట్టుబడిదారులు రిస్క్ తీసుకోవడానికి వెనకడుగు వేస్తున్నారు.

ఈ పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును సేఫ్ హెవెన్‌గా భావించే బంగారం, వెండివైపు మళ్లిస్తున్నారు. స్టాక్ మార్కెట్లలో నష్టాలు ఎదురవుతుండటంతో, విలువను నిలబెట్టుకునే లోహాలపై ఆసక్తి పెరిగింది. ఇదే సమయంలో అమెరికన్ డాలర్ విలువ బలహీనపడటం కూడా బంగారం ధరలు పెరగడానికి మరో కారణంగా మారింది. డాలర్ పడిపోతే బంగారం అంతర్జాతీయంగా మరింత ఆకర్షణీయంగా మారుతుంది.  

మరోవైపు ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు తమ విదేశీ మారక నిల్వలను బలోపేతం చేసుకునేందుకు పెద్ద మొత్తంలో బంగారాన్ని సేకరిస్తున్నాయి. దీని ప్రభావం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలోనే కాదు, దేశీయంగా కూడా బంగారం ధరలపై స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. ధరలు పెరుగుతున్న కొద్దీ ఆభరణాల మార్కెట్‌లోనూ పసిడి రేట్లు ఆకాశాన్ని తాకుతున్నాయి.

ఈ పరిస్థితి సామాన్య ప్రజలకు పెద్ద భారంగా మారుతోంది. భారతదేశంలో బంగారు ఆభరణాలకు ఉన్న సంప్రదాయ ప్రాధాన్యత ప్రత్యేకమైనది. వివాహాలు, శుభకార్యాల సందర్భంలో బంగారం, వెండి కొనుగోలు అనేది తప్పనిసరిగా భావిస్తారు. కానీ ధరలు ఇంత భారీగా పెరగడంతో పసిడి ఆభరణాలు కొనడం చాలా మందికి కష్టసాధ్యంగా మారుతోంది. ముఖ్యంగా మధ్యతరగతి, తక్కువ ఆదాయ వర్గాలపై ఈ ధరల పెరుగుదల తీవ్ర ప్రభావం చూపిస్తోంది.

మొత్తంగా చూస్తే, అంతర్జాతీయ రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితి, డాలర్ బలహీనత, సెంట్రల్ బ్యాంకుల కొనుగోళ్లు వంటి అంశాలు కలిసి బంగారం, వెండి ధరలను చరిత్రాత్మక స్థాయికి తీసుకెళ్లాయి. ధరలు ఇలాగే కొనసాగితే, రాబోయే రోజుల్లో సామాన్య ప్రజలకు బంగారం కొనుగోలు చేయడం మరింత కఠినంగా మారే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి.

