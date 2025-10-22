English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?

Gold Rate Today: బంగారం మళ్లీ భారీ పతనం..రూ. 20వేలు తగ్గిన పసిడి.. అక్టోబర్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో గోల్డ్ రేట్స్ ఎంత తగ్గాయంటే..?

Gold Rate Today: అక్టోబర్ 22, బుధవారం నాటికి దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్ప పెరుగుదలతో కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రోజు 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,31,920, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,22,100 వద్ద పలుకుతోంది. అలాగే వెండి ధర కిలోకు రూ. 1,65,000 వద్ద కొనసాగుతోంది. నిన్నటి ధరలతో పోలిస్తే స్వల్ప పెరుగుదల కనిపించినప్పటికీ, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో మాత్రం బంగారం ధరలు పెద్ద ఎత్తున తగ్గాయి.
అమెరికా మార్కెట్లో ఒక ఔన్స్‌ (దాదాపు 31.2 గ్రాములు) బంగారం ధర $4,378 వద్ద నుంచి ఒక్క రోజులోనే $4,137కి పడిపోయింది. అంటే సుమారు రూ. 21,000 మేర విలువ తగ్గింది. ఇది గత ఐదేళ్లలో బంగారం ధరలు ఒకే రోజులో ఎదుర్కొన్న అతిపెద్ద పతనంగా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు.

2020 తర్వాత తొలిసారిగా బంగారం ధరలు అంతగా క్షీణించాయి. ముఖ్యంగా మంగళవారం జరిగిన ట్రేడింగ్ సెషన్‌లో బంగారం ధరలు దాదాపు 5 శాతం వరకూ పడిపోయాయి. ఈ నేపథ్యంలో దేశీయ మార్కెట్లో ధరలు కూడా కొంత ప్రభావానికి లోనయ్యే అవకాశం ఉన్నప్పటికీ, భారత మార్కెట్‌లో మార్పులు నెమ్మదిగా చోటుచేసుకుంటాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.

బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా క్షీణించడానికి ప్రధాన కారణం ఇన్వెస్టర్లు లాభాలను బుక్ చేసుకోవడం అని విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. గత కొంతకాలంగా పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడంతో తక్షణ లాభాల కోసం ఇన్వెస్టర్లు అమ్మకాల వైపు మొగ్గుచూపారు. దీనికి తోడు, డాలర్ విలువ బలపడటం కూడా బంగారం ధరపై ప్రతికూల ప్రభావం చూపించింది. అమెరికా డాలర్ ఇతర కరెన్సీలతో పోలిస్తే సుమారు 0.4 శాతం బలపడింది. దీని వలన బంగారంపై ఒత్తిడి పెరిగింది.

సీఎన్‌బీసీ వంటి ప్రధాన వ్యాపార వార్తా సంస్థల ప్రకారం, మార్కెట్‌లో కొనసాగుతున్న అధిక వోలటిలిటీ కారణంగా తక్షణ పెట్టుబడిదారులు బంగారంలో తమ లాభాలను సురక్షితంగా చేసుకునేందుకు నిర్ణయం తీసుకున్నారని చెబుతున్నారు. అయితే నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నదేమిటంటే, రాబోయే రెండు నుంచి మూడు వారాల్లో బంగారం ధరలు కొంత స్థిరపడే అవకాశం ఉంది.  

గత ఒక సంవత్సరం కాలంలో బంగారం ధరలు దాదాపు 60 శాతం వరకు పెరిగాయి. అయితే అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ రాబోయే సమావేశంలో వడ్డీ రేట్లను 25 బేసిస్ పాయింట్లు తగ్గించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. వడ్డీ రేట్లు తగ్గితే డాలర్ విలువపై ఒత్తిడి పెరుగుతుంది, ఫలితంగా బంగారం ధరలు తిరిగి పెరుగవచ్చు.

అదే సమయంలో, అమెరికా కన్స్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ (CPI) డేటా, ఫెడరల్ వడ్డీ రేట్లు, అలాగే ప్రపంచ మాక్రో ఎకనామిక్ అనిశ్చితులు కూడా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేస్తున్న ప్రధాన అంశాలు. పెట్టుబడిదారులు ప్రస్తుతం ఈ అంశాలపై దృష్టి పెట్టి తమ వ్యూహాలను సర్దుబాటు చేస్తున్నారు.  

మొత్తంగా చూస్తే, అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పసిడి ధరలు భారీగా పడిపోవడంతో తాత్కాలిక ఒత్తిడి ఏర్పడినప్పటికీ, భారతీయ మార్కెట్లో మాత్రం ధరలు త్వరగా తగ్గే సూచనలు లేవు. కానీ అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ నిర్ణయాలు, డాలర్ స్థితి, ప్రపంచ ఆర్థిక పరిణామాలు ఆధారంగా రాబోయే వారాల్లో పసిడి ధరల్లో మరిన్ని మార్పులు చోటుచేసుకోవచ్చు.

Gold rates Silver prices Bullion market Indian economy US Fed rates Dollar strength Gold investment trends Gold Price Today

