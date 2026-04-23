Gold Rate Today: బంగారం పడిపోయింది.. నేడు ఏప్రిల్ 23వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: భారత బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మరోసారి స్వల్పంగా తగ్గాయి. తాజా ధరుల చూసినట్లయితే.. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర స్వల్పంగా తగ్గి ప్రస్తుతం 10 గ్రాములకు రూ. 1,52,000 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,40,000 కంటే తక్కువగా ఉంది.
బంగారం ధరలు స్వల్పంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోనవుతూనే ఉన్నాయి. ఇండియా బులియన్ అండ్ జ్యువెల్లర్ అసోసియేషన్ అధికారిక వెబ్ సైట్ ibjarates.comలో అప్ డేట్ చేసిన ధరల ప్రకారం ఏప్రిల్ 23వ తేదీ బంగారం ధరలు మరోసారి తగ్గాయి.
బంగారం మార్కెట్లో గత కొంత కాలంగా గమనిస్తుంటే.. బంగారం ధరలు స్థిరంగానే ఉన్నాయని చెప్పాలి. ఈ ఏడాది ప్రారంభం నుంచి గమనిస్తే.. పసిడి ధరలు ఆల్ టైం రికార్డు స్థాయి నుంచి తగ్గుతూ వచ్చాయి. జనవరి 28వ తేదీన బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 1.83లక్షలతో ఆల్ టైం రికార్డు క్రియేట్ చేసింది. అక్కడి నుంచి బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతూ వచ్చాయి.
బంగారం ధరలు ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లపైన ఆధారపడి ఉంటాయన్న సంగతి తెలిసిందే. సురక్షితమైన పెట్టుబడిగా బంగారాన్ని భావించి అందులో ఎక్కువగా ఇన్వెస్ట్ చేసేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. బంగారాన్ని రిటర్న్స్ ఇచ్చే సాధనం కంటే ఉన్న డబ్బును సురక్షితంగా దాచుకునేందుకు ఉపయోగించే సాధనంగా భావిస్తుంటారు.
అందుకే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఏవైనా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు ఏర్పడినప్పుడు పసిడిలో పెట్టుబడి పెట్టేందుకు పెట్టుబడిదారులు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. సాధారణంగా పెట్టుబడిదారులు ఎక్కువగా ఈక్విటీ మార్కెట్లలోనూ పలు దేశాలు జారీ చేసే బాండ్లలోనూ డబ్బులు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తుంటారు. ఎందుకంటే వీటిల్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తే తమకు ఎక్కువగా లాభాలు వస్తాయని భావిస్తారు.
ఉదాహరణగా చూసుకుంటే ఈక్విటీ మార్కెట్లో రిటర్న్స్ ఎందుకు ఎక్కువగా ఉంటాయంటే.. సాధారణంగా ఇన్వెస్ట్ ఈక్విటీ మార్కెట్లోనూ డబ్బు పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తారు. కానీ ఈక్విటీ మార్కెట్లో ఎప్పుడైతే.. ఒత్తిడికిలోనై నష్టాలను అందించేందుకు సిద్ధంగా ఉంటాయో అప్పుడు పెట్టుబడిదారులు తమ డబ్బును గోల్డ్ వంటి సేఫ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ జోన్ లోకి తీసుకెళ్తుంటాయి. ఈ సమయంలో బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతుంది.
ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నా కూడా భవిష్యత్తులో ఇరాన్ యుద్ధం కారణంగా తీవ్రమైన ఒడిదుడుకులకు లోనయ్యే అవకాశం కూడా ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.