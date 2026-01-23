English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు శుక్రవారం గుడ్ న్యూస్.. 3,000 పడిపోయిన బంగారం ధర.. జనవరి 23వ తేదీ ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు శుక్రవారం గుడ్ న్యూస్. బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని హైదరాబాద్ మార్కెట్లో తులం బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 3వేల వరకు పడిపోయింది. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ.1,54,750గా ఉంది. గత సెషన్‌లో నమోదైన రూ.1,57,690 ధరతో పోలిస్తే ఇది రూ.2,940 మేర తగ్గినట్టు స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది.
అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తగ్గి రూ.1,41,850 వద్ద ట్రేడవుతోంది. వెండి ధర మాత్రం మార్పు లేకుండా కిలోకు రూ.3,40,000 స్థాయిలోనే కొనసాగుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో బంగారం, వెండి ధరలు దిగివస్తున్న ప్రభావం దేశీయ మార్కెట్లపై కూడా పడిందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ యూరప్‌పై టారిఫ్‌ల బెదిరింపుల నుంచి వెనక్కి తగ్గడం, గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో మృదువైన వైఖరి అవలంబించడం, అలాగే ఇరాన్‌తో చర్చలకు సిద్ధమని సంకేతాలు ఇవ్వడం వల్ల అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఉన్న అనిశ్చితి కొంత తగ్గింది. దావోస్‌లో ట్రేడ్ డీల్స్‌పై స్పష్టత లేకపోయినా, ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలు గ్లోబల్ మార్కెట్లకు ఊరటనిచ్చినట్లయ్యాయి.

ఈ వ్యాఖ్యల ప్రభావంతో డాలర్ బలపడటం ప్రారంభమైంది. డాలర్ పుంజుకోవడంతో బంగారంపై ఒత్తిడి పెరిగి ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. గ్రీన్‌లాండ్ విషయంలో సైనిక చర్య ఉండదని ట్రంప్ స్పష్టం చేయడం, శాంతియుత పరిష్కారాలపై దృష్టి పెట్టడం వల్ల ప్రపంచ మార్కెట్లు పాజిటివ్‌గా స్పందించాయి. దాంతో బంగారం ధరలు క్రమంగా దిగివచ్చాయి.

అయితే బంగారంలో కనిపిస్తున్న ఈ తగ్గుదల తాత్కాలికమేనని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. దీర్ఘకాలికంగా చూస్తే ఇన్వెస్టర్లలో బంగారంపై బుల్లిష్ ధోరణి ఇంకా కొనసాగుతోందని వారు చెబుతున్నారు. ఇప్పటికే బంగారం ధరలు వరుసగా ఆల్‌టైమ్ రికార్డులను తాకుతున్న నేపథ్యంలో, రానున్న కాలంలో పసిడి ధర రూ.2 లక్షల స్థాయికి చేరే అవకాశాన్ని కూడా కొట్టిపారేయలేమని విశ్లేషకులు అంటున్నారు.

బంగారంతో పాటు వెండి కూడా చరిత్రాత్మక ర్యాలీని కొనసాగిస్తోంది. తొలిసారిగా కిలో వెండి ధర దాదాపు రూ.3.4 లక్షలకు చేరి కొత్త రికార్డును సృష్టించింది. ఈ భారీ పెరుగుదలతో ఇన్వెస్టర్లు వెండిపై పెట్టుబడుల విషయంలో మరింత ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే ఇటీవల జరిగిన సిల్వర్ ETFల పతనం కొంతమందిని అప్రమత్తం చేస్తోంది.  

బంగారం వంటి సురక్షిత ఆస్తుల వైపు పెట్టుబడిదారుల ఆకర్షణ మరికొంత కాలం కొనసాగవచ్చని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, ఆర్థిక అనిశ్చితులు ఇంకా కొనసాగుతుండటమే దీనికి ప్రధాన కారణం. మరోవైపు, బంగారం ధరలు భారీగా పెరగడం వల్ల పసిడి ఆభరణాల కొనుగోలు సామాన్యులకు భారంగా మారుతోంది. పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న వేళ, ఈ ధరలకు బంగారం కొనడం సాధారణ కుటుంబాలకు నిజంగా కత్తిమీద సామేలా మారిందని చెప్పవచ్చు.

