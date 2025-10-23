Gold Rate Today: బంగారం ఏకంగా రూ. 30వేలు డౌన్.. రూ. 32000వేలు తగ్గిన వెండి.. అక్టోబర్ 23వ తేదీ గురువారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: గత రెండు మూడు రోజులుగా.. బంగారం ధరల్లో భారీ మార్పులు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. పసిడి ప్రేమికులకు ఇది నిజంగా గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి. ఎందుకంటే గత కొన్ని రోజులుగా బంగారం ధరలు గణనీయంగా పడిపోయాయి. అక్టోబర్ 23వ తేదీ గురువారం ఉదయం వరకు దేశీయ మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,25,890కు చేరగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,15,400గా నమోదైంది. అదే సమయంలో ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,75,000గా ఉంది. బంగారం ధరలు రెండ్రోజులుగా నిరంతర పతనాన్ని నమోదు చేయడం మార్కెట్ విశ్లేషకులను కూడా ఆశ్చర్యపరిచింది.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ముఖ్యంగా అమెరికా కమోడిటీ మార్కెట్ ఎక్స్చేంజ్లో ఒక ఔన్స్ (31.2 గ్రాములు) బంగారం ధర 4,395 డాలర్ల రికార్డు స్థాయికి చేరుకున్న తర్వాత కేవలం రెండు రోజుల వ్యవధిలోనే 4,000 డాలర్ల స్థాయికి పడిపోయింది. ఇది గత 12 సంవత్సరాల్లో అత్యధిక రోజువారీ పతనంగా నమోదైంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం.. ఈ పతనం తాత్కాలికమని, ఇది ఒక "టెక్నికల్ కరెక్షన్" దశగా చూడవచ్చని చెబుతున్నారు.
బంగారం ధరలు తగ్గడానికి అనేక కారణాలు ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఇన్వెస్టర్లు పెద్ద ఎత్తున లాభాల స్వీకరణ (Profit Booking) చేయడం ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాదు, అమెరికా డాలర్ విలువ ఇటీవల బలపడటంతో, పెట్టుబడిదారులు బంగారం నుంచి బయటకు రావడం ప్రారంభించారు. సాధారణంగా డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు, బంగారం ధరలు తగ్గడం సహజం.
ఇక ప్రపంచ రాజకీయాల పరిణామాలు కూడా బంగారం మార్కెట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి. అమెరికా-చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గుముఖం పట్టడం, అలాగే అమెరికా, రష్యా మధ్య డిప్లమాటిక్ చర్చల్లో పురోగతి చోటు చేసుకోవడం వలన మార్కెట్లు కొంత స్థిరత్వం సాధించాయి. ఈ పరిణామాలు పెట్టుబడిదారుల్లో విశ్వాసాన్ని పెంచుతున్నాయి. ఫలితంగా వారు రిస్క్ ఫ్రీ ఆస్తులైన బంగారం నుండి పెట్టుబడులను ఇతర మార్కెట్లకు మళ్లిస్తున్నారు.
టెక్నికల్ దృష్ట్యా, ప్రస్తుతం బంగారం ధరలు 4,000 డాలర్ల స్థాయిని దాటి దిగువకు వెళ్లే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ధరలు మరింత తగ్గితే 3,950 నుండి 3,850 డాలర్ల మధ్య స్థాయిలను తాకే అవకాశం ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో, దేశీయ మార్కెట్లో కూడా బంగారం ధరలు తగ్గుముఖం పట్టాయి. వెండి ధరలు కూడా అదే దిశగా కదులుతున్నాయి.
భవిష్యత్ దృష్ట్యా, అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లను పెంచితే లేదా స్థిరంగా ఉంచితే, బంగారం ధరలు మరింత ఒత్తిడిని ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అయితే దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిదారుల కోసం ఇది తాత్కాలిక సవరణ మాత్రమే. మార్కెట్ స్థిరపడిన తర్వాత బంగారం ధరలు మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని విశ్లేషకులు భావిస్తున్నారు.