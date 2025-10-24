Gold Rate Today: వరుసగా నాలుగో రోజు తగ్గిన బంగారం ధరలు.. అక్టోబర్ 24వ తేదీ శుక్రవారం తెలంగాణ, ఏపీలోని ప్రధాన నగరాల్లో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పడుతున్నాయి. దీపావళి తర్వాత ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి.అయినప్పటికీ లక్ష మార్క్ దాటి కిందికి రాలేదు. ఈ నేపథ్యంలో నేడు అక్టోబర్ 24వ తేదీ శుక్రవారం తెలంగాణ, ఏపీలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
అక్టోబర్ 24వ తేదీ, శుక్రవారం నాటికి బంగారం ధరల్లో స్వల్ప మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ రోజు మార్కెట్లో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,28,210 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,15,500గా నమోదైంది. అదే సమయంలో ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1,57,325కు చేరింది. నిన్నటి రేట్లతో పోల్చితే బంగారం ధరల్లో స్వల్పమైన పెరుగుదల కనిపించింది. అయినప్పటికీ గతం కంటే తగ్గినట్లే అని చెప్పవచ్చు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు పలుకుతున్నాయి.
అయితే, మొత్తం దృష్ట్యా చూస్తే బంగారం ఇప్పటికీ తన ఆల్టైమ్ రికార్డు స్థాయి కన్నా చాలా తక్కువ స్థాయిలో ట్రేడ్ అవుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో కొనసాగుతున్న పరిణామాలే దీనికి ప్రధాన కారణమని నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. ముఖ్యంగా డాలర్ విలువ బలపడం, పెట్టుబడిదారులు లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) చేయడం వలన పసిడి ధరలు కొంత మేర వెనక్కి తగ్గాయి.
ఇప్పటికీ బంగారం ధరలు పూర్తిగా క్షీణించలేదని, కొంతమేరకు తిరిగి పెరుగుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నాయని మార్కెట్ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇటీవల చైనాతో వాణిజ్య చర్చలు జరుపుతున్నప్పటికీ, ఆయన చేసిన కొన్ని వ్యాఖ్యలు పెట్టుబడిదారుల్లో ఆందోళన కలిగించాయని తెలుస్తోంది. ఈ పరిస్థితులు అంతర్జాతీయ మార్కెట్ సెంటిమెంట్పై ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఇక వెండి మార్కెట్ విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ధరల్లో గణనీయమైన పడిపోవడం గమనించవచ్చు. కొద్ది రోజుల కిందట కిలోకు దాదాపు రెండు లక్షల రూపాయలు పలికిన వెండి, ఇప్పుడు రూ. 1.57 లక్షలకు తగ్గింది. ఈ భారీ పతనాన్ని టెక్నికల్ కరెక్షన్గా నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. వెండిలో గతంలో వచ్చిన భారీ ర్యాలీ తర్వాత ఇలాంటి సవరణ సహజమని వారు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అయితే వెండి డిమాండ్ మార్కెట్లో ఇంకా బలంగానే ఉందని, త్వరలోనే మరోసారి ర్యాలీ తిరిగి ప్రారంభమయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. బ్యాంక్ ఆఫ్ అమెరికా కూడా వెండి ధరలు మళ్లీ ఎగబాకే అవకాశముందని తమ తాజా నివేదికలో పేర్కొంది.
దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు తగ్గిన నేపథ్యంలో, ప్రజలు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. అయితే, గత ఏడాదితో పోలిస్తే బంగారం ధరలు ఇప్పటికీ సుమారు 40 శాతం ఎక్కువగానే ఉన్నాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
ధనత్రయోదశి, దీపావళి వంటి పండుగల సందర్భంగా బంగారం ధరలు ఎక్కువగా ఉండటం వలన, ఈసారి నగల వ్యాపారం ఆశించిన స్థాయికి చేరలేదని జువెలర్లు చెబుతున్నారు.
మరోవైపు, అంతర్జాతీయ వాణిజ్య పరిస్థితులు పూర్తిగా స్థిరపడే వరకు బంగారం ధరలు ప్రస్తుత స్థాయిలోనే కొనసాగే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. బంగారం దీర్ఘకాలిక పెట్టుబడిగా ఇంకా ఆకర్షణీయంగానే ఉన్నప్పటికీ, స్వల్పకాలంలో ధరలలో ఉత్కంఠ కొనసాగవచ్చని వారు హెచ్చరిస్తున్నారు.