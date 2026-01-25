English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold Rate Today: ఆల్ టైం హైకి బంగారం, వెండి ధరలు.. జనవరి 25వ తేదీ ఆదివారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: జనవరి 25 ఆదివారం నాడు బంగారం, వెండి ధరలు చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డులను నమోదు చేశాయి. హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ల బంగారం తులం ధర ఏకంగా రూ.1,60,260కు చేరి ఆల్‌టైమ్ హైని తాకింది. అదే సమయంలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా తులం రూ.1,46,900కు పెరిగింది. వెండి ధరలు సైతం అదుపు తప్పి కిలోకు రూ.3,65,000కు చేరుకున్నాయి. శనివారం ధరలతో పోలిస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం రూ.2,680 పెరగగా, 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం రూ.2,450 ఎగబాకింది. వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే రూ.5,000 పెరగడం గమనార్హం.
 
గత శుక్రవారం గ్రీన్‌ల్యాండ్ విషయంలో సైనిక చర్యలు ఉండవని డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన వ్యాఖ్యలతో బంగారం ధరలు కొంతమేర శాంతించాయి. కానీ అదే సమయంలో ఇరాన్ అంశంలో అమెరికా వెనక్కి తగ్గబోదన్న సంకేతాలు ఇవ్వడం, భారీ యుద్ధ నౌకలను ఇరాన్ దిశగా పంపడం వల్ల మార్కెట్లలో మళ్లీ ఉద్రిక్తతలు పెరిగాయి. దీంతో అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం ఔన్సు ధర శుక్రవారం మధ్యాహ్నానికే 5,000 డాలర్లకు చేరువైంది. అక్కడి నుంచి ధరలు రాకెట్ వేగంతో పైకి దూసుకుపోయాయి.

అమెరికా నౌకలు ఇరాన్‌కు సమీపించడం, ఇజ్రాయెల్ నుంచి వచ్చిన ఘాటైన ప్రకటనలు, వాటికి ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన కౌంటర్ స్పందనలు కలిసివచ్చి బంగారం ధరలను ఆల్‌టైమ్ హైకి తీసుకెళ్లాయి. ఈ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతల ప్రభావంతో శుక్రవారం నుంచే అంతర్జాతీయ స్టాక్ మార్కెట్లు కూడా భారీ నష్టాలను చవిచూశాయి. అనిశ్చితి పెరిగిన ప్రతిసారీ ఇన్వెస్టర్లు సురక్షిత పెట్టుబడుల వైపు మొగ్గు చూపడం తెలిసిందే. అందులో భాగంగానే బంగారం, వెండి మీద పెట్టుబడులు భారీగా పెరుగుతున్నాయి.  

ఇటీవల ధరలు స్వల్పంగా తగ్గడానికి కొందరు ఇన్వెస్టర్లు లాభాలు బుక్ చేసుకోవడమే కారణమని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే అమెరికా–ఇరాన్ సంబంధాల్లో కఠిన వైఖరి, ఇజ్రాయెల్ దూకుడు చర్యలు బంగారానికి మళ్లీ బలమైన మద్దతు ఇచ్చాయి. మరోవైపు ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లపై నిర్ణయాన్ని మార్కెట్లు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్నాయి. వచ్చే వారం ఫెడ్ తన మానిటరీ పాలసీని ప్రకటించనుండగా, ఈ ఏడాది రెండో అర్ధభాగంలో రెండు బేసిస్ పాయింట్ల మేర వడ్డీ రేట్లు తగ్గే అవకాశముందని అంచనాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.

ఈ పరిస్థితుల్లో ఇన్వెస్టర్లు ఈక్విటీ మార్కెట్లలోని రిస్క్ నుంచి బయటపడి బంగారం, వెండి వంటి సేఫ్ హెవెన్ ఆస్తుల్లోకి పెట్టుబడులు మళ్లిస్తున్నారు. అమెరికన్ డాలర్ బలహీనపడటం కూడా బంగారం ధరలకు అనుకూలంగా మారింది. అంతేకాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా సెంట్రల్ బ్యాంకులు భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా చైనా, బ్రెజిల్ వంటి దేశాలు గణనీయంగా పసిడి నిల్వలను పెంచుతున్నాయి.

బంగారం ధరలు ఈ స్థాయిలో పెరగడంతో మార్కెట్‌లో ఆభరణాల ధరలు కూడా భారీగా ఎగబాకాయి. సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారంపై ఇన్వెస్టర్ల ఆసక్తి ఇంకా కొనసాగుతుందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. భౌగోళిక రాజకీయ, ఆర్థిక ఉద్రిక్తతలు తగ్గే సూచనలు కనిపించకపోవడంతో పసిడి డిమాండ్ బలంగానే ఉంది. అయితే మరోవైపు పెళ్లిళ్ల సీజన్ సమీపిస్తున్న వేళ ఈ ధరలకు బంగారం కొనడం సామాన్య కుటుంబాలకు పెద్ద సవాలుగా మారింది. ఈ స్థాయి రేట్ల వద్ద పసిడి కొనుగోలు చేయడం నిజంగా కత్తిమీద సామేనని చెప్పవచ్చు.

