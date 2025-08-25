English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్ న్యూస్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. ఆగస్టు 25వ తేదీ సోమవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలిస్తే షాక్ అవుతారు..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నప్పటికీ ఆల్ టైం రికార్డ్ నుంచి మాత్రం కిందికి దిగడం లేదు. ప్రస్తుతం లక్ష రూపాయలు పలుకుతోంది. ఆగస్టు 25వ తేదీ సోమవారం బంగారం ధరలను చూస్తే 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,01,610 పలుకుతుంది. 22క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 93,634 పలుకుతుంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,25,000పలుకుతుంది. బంగారం ధరలు గడిచిన వారం రోజులుగా చూస్తే భారీగా పెరిగాయి. అక్కడి నుంచి స్వల్పంగా తగ్గుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. 
1 /6

ప్రస్తుతం బంగారం ధర లక్ష రూపాయలపైనే ట్రేడ్ అవుతోంది. గడిచిన నెల రోజులుగా చూస్తే బంగారం ధర లక్ష రూపాయలకు తగ్గలేదు. బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతుండటంతో పసిడి ప్రియుల్లో ఆందోళన మొదలైంది. మధ్య మధ్య లో కాస్త తగ్గుతున్నప్పటికీ..బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారికి పెరుగుతున్న ధరలు ఎదురుదెబ్బే అని చెప్పవచ్చు. 

2 /6

ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెుట్లో బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం బంగారు ఆభరణాల ధరలు కూడా భారీగా పెరిగాయని చెప్పవచ్చు. బంగారం ధర గడిచిన ఏడాదికాలంగా గమనిస్తే దాదాపు 30శాతం పైనే పెరిగింది. గతేడాది ధర ప్రస్తుతం ఇదే నెలలో గమనిస్తే..రూ. 80వేలు నుంచి 85వేల మధ్యలో ఉంది. గడిచిన ఏడాది సమయంలో బంగారం ధర దాదాపు 30శాతం పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. 

3 /6

 బంగారం ధరలు కొంతకాలం పరిమిత పరిధిలోనే ఉండవచ్చని బులియన్ మార్కెట్  నిపుణులు చెబుతున్నారు.  కానీ సెప్టెంబర్‌లో జరిగే ద్రవ్య విధాన సమీక్షలో అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు (ఫెడరల్ రిజర్వ్) వడ్డీ రేట్లను తగ్గిస్తుందనే అంచనాల మధ్య మొత్తం బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. 

4 /6

రెండవ త్రైమాసిక GDP, PCE (వ్యక్తిగత వినియోగ వ్యయం) ద్రవ్యోల్బణ రేటు , అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు అధికారుల ప్రకటనలు వంటి కొన్ని కీలకమైన అమెరికా ఆర్థిక డేటాను వ్యాపారులు నిశితంగా పరిశీలిస్తారని నిపుణులు తెలిపారు. ఈ సమాచారం అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు ద్రవ్య విధానం ఎలా ఉంటుందో, బంగారం మార్కెట్ దిశ ఎలా ఉంటుందో అర్థం చేసుకోవడానికి వారికి సహాయపడుతుంది.   

5 /6

గత వారం, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ (MCX)లో బంగారం మరోసారి 10 గ్రాములకు రూ.1 లక్ష మార్కును అధిగమించి రూ.956 (ఒక శాతం) పెరిగి రూ.1,00,391కి చేరుకుంది. జాక్సన్ హోల్ సింపోజియంలో ద్రవ్య విధానంలో మార్పు సాధ్యమని అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ సూచించిన తర్వాత ఈ లాభాలు వచ్చాయి.

6 /6

 డిసెంబర్ తర్వాత మొదటిసారిగా సెంట్రల్ బ్యాంక్ త్వరలో వడ్డీ రేట్లను తగ్గించవచ్చని ఆయన సూచించారు. అమెరికా సెంట్రల్ బ్యాంక్ రాబోయే FOMC (ఫెడరల్ ఓపెన్ మార్కెట్ కమిటీ) సమావేశం సెప్టెంబర్ 16-17 తేదీలలో జరగనుంది. అయితే అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ విధించిన సుంకాలు దేశీయ ధరలపై పెద్ద ప్రభావాన్ని చూపితే, వడ్డీ రేటు తగ్గింపు సంవత్సరం చివరి వరకు ఆలస్యం కావచ్చని కూడా పావెల్ అన్నారు.   

Gold gold price Today's gold price Gold buyers Gold Rate Today gold rate Silver Rate Business News Business News In Telugu telugu news

Next Gallery

Lunar Eclipse 2025: సెప్టెంబర్ 7న సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం.. ఈ రాశుల వారు ధనవంతులు కాబోతున్నారు..