/Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల్లో సానుకూల సంకేతాలు.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధర.. నేడు మే 25వ తేదీ సోమవారం ధరలివే..!!

Gold Rate Today: పశ్చిమ ఆసియాలోఅమెరికా-ఇరాన్ ఉద్రిక్తతల కారణంగా, బంగారం ధరలు నిరంతరం మారుతున్నాయి. రెండు రోజుల తర్వాత నేడు సోమవారం మార్కెట్ తెరుచుకుంటోంది. అంతకుముందు.. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర 0.06శాతం అంటే రూ. 91 మేర తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,588 వద్ద ఉంది. గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,679 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకుంది.
ఇదిలా ఉండగా, ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1.64 లక్షలకు పడిపోయింది. కాగా, ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, సోమవారం ఉదయం వరకు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,58,117 వద్ద ఉంది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 10 గ్రాముల 24-క్యారెట్ల బంగారం ధర రూ. 1,59,210గా ఉంది.
అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలలో వచ్చిన తొలి సానుకూల సంకేతాల కారణంగా, ప్రపంచ మార్కెట్లో సురక్షిత పెట్టుబడిగా బంగారానికి ఉన్న డిమాండ్ కాస్త బలహీనపడింది. అయితే, హోర్ముజ్ జలసంధిపై కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతల వల్ల పెట్టుబడిదారులు అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. ఈలోగా, చివరి ట్రేడింగ్ రోజైన శుక్రవారం నాడు ఢిల్లీ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం ధర తగ్గింది. 99.9 శాతం స్వచ్ఛత గల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 600 తగ్గి రూ. 1,64,900 కు చేరింది. వరుసగా మూడు రోజుల పెరుగుదల తర్వాత ఈ తగ్గుదల చోటుచేసుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో కూడా స్పాట్ గోల్డ్ ధర స్వల్పంగా తగ్గి ఔన్సుకు $ 4,522.32 కు చేరింది.
అదే సమయంలో, ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో కూడా బలహీనమైన స్పాట్ డిమాండ్ ప్రభావం కనిపించింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో జూన్ డెలివరీకి సంబంధించిన బంగారం కాంట్రాక్ట్ ధర 10 గ్రాములకు రూ. 521 లేదా 0.33 శాతం తగ్గి రూ. 1,59,085కి పడిపోయింది. ప్రపంచ మార్కెట్లో, న్యూయార్క్లో బంగారం ధర 0.55 శాతం తగ్గి, ఔన్సుకు $4,517.94గా నమోదైంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్న బలహీనత కారణంగా, బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఒత్తిడిలోనే ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు.
ప్రపంచ భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు, రూపాయి బలహీనత, ముడి చమురు ధరలలో మార్పులే బంగారం ధరలలో ఇటీవలి హెచ్చుతగ్గులకు ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు అంటున్నారు. మరోవైపు, అమెరికా, ఇరాన్ల మధ్య ఉద్రిక్తతలు కొంతమేర తగ్గుతున్న సంకేతాలు కనిపిస్తున్నప్పటికీ, అణు సమస్య, హోర్ముజ్ జలసంధి విషయంలో విభేదాలు ఇంకా కొనసాగుతున్నాయి.
ఇదిలా ఉండగా, హోర్ముజ్ జలసంధి గుండా వెళ్లే నౌకలు సుంకం రహితంగానే కొనసాగుతాయని అమెరికా స్పష్టం చేసింది. చర్చలలో ప్రాథమిక పురోగతి ఉందని అమెరికా విదేశాంగ కార్యదర్శి మార్కో రూబియో సూచించడంతో మార్కెట్లు కొంత ఊరట పొందాయి, కానీ పెట్టుబడిదారులు మాత్రం పశ్చిమ ఆసియాలోని పరిస్థితిపైనే దృష్టి సారించారు.
Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.