Gold Rate Today: అమెరికా-ఇరాన్ చర్చలు నిలిపివేత.. మరోసారి భారీగా తగ్గిన బంగారం ధరలు.. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: ఇరాన్ నేతలు చర్చించేందుకు ఇస్లామాబాద్ వెళ్లాల్సిన అమెరికా ప్రతినిధుల బ్రుందం పర్యటనను అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ రద్దు చేశారు. దీంతో అమెరికా ఇరాన్ మధ్య చర్చలు మరోసారి నిలిచిపోయాయి. ఈ ప్రభావం బులియన్ మార్కెట్ పై మరోసారి తీవ్ర ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. దీంతో బంగారం ధరలు మరోసారి పతనమయ్యే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
పశ్చిమాసియాలో ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు రోజురోజుకు తీవ్రతరం అవుతున్నాయి. ఇరాన్-అమెరికా మధ్య ఇస్లామాబాద్ వేదికగా జరగాల్సిన చర్చలు మరోసారి వాయిదా పడ్డాయి. ఇరాన్ నేతలతో చర్చలు జరిపేందుకు ఇస్లామాబాద్ వెళ్లాల్సిన అమెరికా బ్రుందం పర్యటనను రద్దు చేస్తున్నట్లు ట్రంప్ ప్రకటించారు. ఈ విషయాన్ని ఆయనే స్వయంగా సోషల్ మీడియా ఫ్లాట్ ఫారమ్ ట్రూత్ వేదికగా వెల్లడించారు.

ట్రంప్ తీసుకున్న ఈ నిర్ణయం బులియన్ మార్కెట్ పై మరోసారి భారీ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది. నేడు ఏప్రిల్ 26వ తేదీ ఆదివారం బంగారం ధరలు చూసినట్లయితే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల పసిడి ధర రూ. 1,53,060 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల గోల్డ్ రేట్ రూ. 1,40, 305 పలుకుతోంది. 

బంగారం ధరలు గడిచిన కొంతకాలంగా గమనిస్తే స్థిరంగానే కొనసాగుతున్నట్లు చెప్పాలి. శనివారంతో పోల్చితే బంగారం ధర నేడు స్వల్పంగా తగ్గింది. ఏడాది కాలంగా దాదాపు 80శాతం పెరిగినా కూడా ఆల్ టైం రికార్డ్ తో పోల్చితే బంగారం ధర ప్రస్తుతం 30వేల రూపాయల వరకు తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతోందని చెప్పాలి. 

బంగారం ధరలు ఎక్కువగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లను అనుసరించి మార్పులు జరుగుతుంటాయి. బంగారం ధరలు డాలర్ విలువ ఆధారంగానే ట్రేడ్ అవుతుంది. డాలర్ బలం పుంజుకున్నట్లయితే బంగారం ధరలు తగ్గుతుంటాయి. డాలర్ విలువ పెరిగినట్లయితే బంగారం ధర పెరుగుతుంది. 

ప్రస్తుతం ఇరాన్, అమెరికాల ఉద్రిక్తత పరిస్థితుల నేపథ్యంలో డాలర్ తీవ్రంగా హెచ్చుతగ్గులకు లోన్ అవుతోంది. ఈ నేపథ్యంలోనే పసిడి ధర తగ్గుముఖం పట్టినట్లు మనం చూడవచ్చు. ఇప్పుడు డాలర్ డిమాండ్ పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఈ పరిణామం చోటుచేసుకుంది.

బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్న తరుణంలో పసిడి ఆభరణాలు కోనాలనుకునేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభమైన వేళ బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డు నుంచి దిగువకు పలుకుతుండటంతో  పసిడి ప్రియులు బంగారం కొనుగోలు చేస్తున్నారు. 

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Vaibhav Suryavanshi: IPLలో 37 బంతుల్లో 15 ఏళ్ల చిచ్చర పిడుగు వైభవ్‌ రికార్డు సెంచరీ