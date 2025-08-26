Gold Rate Today: ఆగస్టు 26వ తేదీ మంగళవారం భారీగా పతనమైన బంగారం ధరలు.. నేటి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసా?

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గుతున్నాయి. సోమవారంతో పోల్చి చూస్తే నేడు స్వల్పంగా తగ్గింది. అయినా కూడా బంగారం ధర ఆల్ టైం రికార్డు సమీపంలోనే ఉందని చెప్పాలి. ఆగస్టు 26వ తేదీ మంగళవారం దేశవ్యాప్తంగా ప్రధాన నగరాలతోపాటు హైదరాబాద్ మార్కెట్లో బంగారం తోపాటు వెండి ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
ఆగస్టు 26వ తేది మంగళవారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,03,620 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 93,450 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,19, 822 పలుకుతోంది.
బంగారం ధరలు గడచిన వారం రోజులుగా చూస్తే ఆల్ టైం రికార్డ్ నుంచి సమీపంలోనే ట్రేడ్ అవుతున్నాయి. నిజానికి బంగారం ధర భారీగా పెరిగడానికి ప్రధాన కారణంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకున్న పరిస్థితులే అని చెప్పవచ్చు. ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3400 డాలర్ల ఎగువన ట్రేడ్ అవుతోంది. పసిడి ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయితో పోల్చితే కాస్త తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయని చెప్పుకోవచ్చు.
అయితే బంగారం ధరలు భారీగా విపరీతంగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం స్టాక్ మార్కెట్లో నెలకొన్న నెగిటివిటీ అని చెప్పవచ్చు. పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి బంగారం వైపు తరలిస్తున్న నేపథ్యంలో బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతుందని మార్కెట్ వర్గాలు చెబుతున్నాయి.
పసిడి ధరలు భారీగా పెరగడానికి ప్రధానంగా మరో కారణం డాలర్ విలువ తగ్గడం .డాలర్ విలువ తగ్గే కొద్దీ బంగారం ధర పెరుగుతూ ఉంటుంది. దీని ప్రధాన కారణం ఇన్వెస్టర్లు డాలర్ కన్నా బంగారం పైనే ఎక్కువగా పెట్టుబడి పెట్టేందుకు ఆసక్తి చూపడం. ఫలితంగా బంగారం ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది.
దేశీయంగా బంగారం ధరలు గమనించినట్లయితే ప్రధానంగా ప్రస్తుతం ఫెస్టివల్స్ సీజన్ ఒక కారణమని చెప్పవచ్చు. దీనికి తోడు బంగారు ఆభరణాలు భారీగా పెరగడం కూడా మరో కారణమని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు 93వేలు పలుకుతోంది.
ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ధరల ప్రకారం చూసినట్లయితే 10 గ్రాముల బంగారు గొలుసు కొనుగోలు చేయాలంటే దాదాపు లక్ష పదివేల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంది. ముఖ్యంగా బంగారం ధరతో పాటు అదనపు చార్జీలు కూడా అన్ని కలుపుకుంటే బంగారం గొలుసు ధర భారీగా పెరుగుతుంది.