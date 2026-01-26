Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు స్వల్ప ఊరట.. శాంతించిన బంగారం ధరలు..నేడు జనవరి 26వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం కొనుగోలు చేయాలనుకునే వారికి ఈరోజు స్వల్ప ఊరట కనిపిస్తోంది. ఇటీవల వరుసగా పెరుగుతూ రికార్డు స్థాయిలకు చేరిన బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం కొంత స్థిరత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తున్నాయి. దేశీయ మార్కెట్లో నిన్నటి వరకు పెరిగిన పసిడి రేట్లు ఈరోజు ఎలాంటి మార్పు లేకుండా కొనసాగుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయంగా కొనసాగుతున్న అనిశ్చిత పరిస్థితులు, ఇరాన్లో నెలకొన్న ఉద్రిక్తతలు, అక్కడికి అమెరికా సైన్యం మోహరించడం, వివిధ దేశాలపై భారీ సుంకాల విధింపు, అలాగే డాలర్ విలువలో మార్పులు వంటి అంశాలు బంగారం ధరలపై ప్రత్యక్ష ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
ఈ వాణిజ్య, భౌగోళిక అనిశ్చితుల నేపథ్యంలో పెట్టుబడిదారులు సురక్షిత ఆస్తిగా బంగారాన్నే ఎంచుకుంటూ ఇతర పెట్టుబడులను అక్కడికి మళ్లిస్తున్నారు. దీనికి తోడు పలు దేశాల కేంద్ర బ్యాంకులు భారీగా బంగారం కొనుగోలు చేయడం కూడా ధరలను ఎగసేలా చేస్తోంది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు మరోసారి కొత్త గరిష్ఠాలను తాకాయి. స్పాట్ మార్కెట్లో బంగారం ఔన్సుకు 79 డాలర్లు పెరిగి సుమారు 5060 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది. అదే సమయంలో వెండి ధరలు కూడా బలంగా కదిలాయి. ఔన్సు వెండి రేటు దాదాపు 6.5 శాతం పెరిగి 107 డాలర్లకు చేరడం గమనార్హం. ఈ అంతర్జాతీయ పెరుగుదల నేపథ్యంలో దేశీయంగా కూడా ధరలు ఎత్తుగా కొనసాగుతున్నాయి.
అయితే హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈరోజు బంగారం ధరలు స్థిరంగా ఉన్నాయి. 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర ఎలాంటి మార్పు లేకుండా రూ.1,46,900 వద్ద కొనసాగుతుండగా, 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం తులం ధర కూడా అదే స్థాయిలో రూ.1,60,260 వద్ద ట్రేడవుతోంది.
బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా ఈరోజు మార్పుల్లేకుండా నిలిచింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్ మార్కెట్లో కిలో వెండి ధర రూ.3,65,000గా ఉంది. అయితే గత రెండు రోజుల్లోనే వెండి ధర కిలోకు దాదాపు రూ.25,000 మేర పెరగడం మార్కెట్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.