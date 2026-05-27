Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Photos
  • /Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. మే 27వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. మే 27వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Written ByBhoomiUpdated byBhoomi
Published: May 27, 2026, 06:44 AM IST|Updated: May 27, 2026, 06:44 AM IST

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. నేడు మే 27వ తేదీ బుధవారం తులం బంగారంపై రూ. 2,800 తగ్గింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలతో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
 

Gold Price India1/7

 ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతతో బంగారం ధర

 ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతతో బంగారం ధరలలో నిరంతర హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 2,800 తగ్గి రూ. 1,62,400కి చేరింది. మరోవైపు, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్  లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈరోజు 0.12% అంటే రూ. 192 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,424కి చేరింది. 

Gold Price2/7

జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌

గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,616 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్‌లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకోవడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు US$ 4,534.69కి పడిపోయింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్   ప్రకారం, బుధవారం ఉదయం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర ₹1,57,611కి పెరిగింది. గుడ్‌రిటర్న్స్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹1,59,040గా ఉంది. 

Gold Rate Today3/7

వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్‌ల మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తత

వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్‌ల మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతల కారణంగా, పెట్టుబడిదారులు యూఎస్ డాలర్ వైపు మళ్లారు. దీని కారణంగా, జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో మంగళవారం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2,800 మేర తగ్గి రూ. 1.62 లక్షలకు పడిపోయింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 2,800 మేర తగ్గి రూ. 1,62,400కు చేరింది. సోమవారం, 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,65,200 గరిష్ట స్థాయిలో ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర సుమారు 1 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు యూఎస్ $ 4,534.69కి చేరింది.

Buying gold jewelry4/7

10 గ్రాముల బంగారం ధర

మంగళవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్‌లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,107 మేర తగ్గి రూ. 1.57 లక్షలకు చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్‌లో జూన్ డెలివరీ గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 1,107 (0.7 శాతం) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,974కు చేరింది. అదేవిధంగా, ఆగస్టు డెలివరీ గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 1,061 (0.65 శాతం) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,61,320కి చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, న్యూయార్క్‌లోని ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర స్వల్పంగా పెరిగి ఔన్సుకు $4,562.15కు చేరింది.

gold jewellary5/7

అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల చుట్టూ నెలకొన్న అనిశ్చితి

అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల చుట్టూ నెలకొన్న అనిశ్చితి పెట్టుబడిదారులను అప్రమత్తంగా ఉంచడంతో మంగళవారం బంగారం ధరలు పడిపోయి, ఒక ఇరుకైన పరిధిలో కొనసాగాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దౌత్యపరంగా ఎటువంటి పురోగతి లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది మార్కెట్ భాగస్వాములు తటస్థంగా ఉన్నారని, వారు దూకుడు వైఖరిని అవలంబించకుండా, భౌగోళిక రాజకీయ రంగం నుండి మరింత స్పష్టమైన సంకేతాల కోసం వేచి చూస్తున్నారంటున్నారు. స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల ఈ విలువైన లోహం స్తబ్దతలోకి జారిపోయిందని, దాని దిశను నిర్ధారించడానికి మార్కెట్ ముడి చమురు, అమెరికన్ డాలర్, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్‌లోని కదలికలను కూడా నిశితంగా గమనిస్తోందని అన్నారు.

gold rate6/7

7వారాల క్రితం కుదిరిన కాల్పుల విరమణ

7వారాల క్రితం కుదిరిన కాల్పుల విరమణను కొనసాగించే లక్ష్యంతో ఖతార్‌లో చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ, దక్షిణ ఇరాన్‌పై అమెరికా కొత్తగా సైనిక దాడులు చేసిందన్న వార్తల నేపథ్యంలో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బలహీనపడిందని నిపుణులు తెలిపారు. ఈ చర్యలు ఆత్మరక్షణ కోసమేనని, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఇది ముగింపు కాదని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ గగనతలంలోకి చొరబడిన ఒక అమెరికా డ్రోన్‌ను కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ ప్రకటించింది; ఈ ఘటన ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉన్న చర్చలకు మరో అనిశ్చితిని జోడించింది.

Disclaimer:7/7

డిస్ క్లైమర్

ఈ పునరుద్ధరించిన ఉద్రిక్తత ముడి చమురు ధరలను విపరీతంగా పెంచింది, పెరిగిన ఇంధన ధరలు ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను కొనసాగించగలవని, తద్వారా కేంద్ర బ్యాంకులు మరింత కాలం పాటు కఠినమైన ద్రవ్య విధానాన్ని కొనసాగించవలసి వస్తుందనే భయాలను ఇది మళ్లీ రేకెత్తించింది.Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.  

Tags:
Gold Price Today
Gold Rate Today
gold rate india
24 Carat Gold Price
22 Carat Gold Price
18 carat gold price
14 carat gold price
gold price per 10 gram
Gold jewellery rates
gold price 27 May 2026

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Heat Waves: తెలంగాణలో విచిత్ర వాతావరణం.. పగలు ఎండ.. రాత్రి వర్షం..

Heat Waves: తెలంగాణలో విచిత్ర వాతావరణం.. పగలు ఎండ.. రాత్రి వర్షం..

Telangana Heat Waves5 min ago
2

రూ. 85 కోట్ల నుంచి రూ. 13 వేల కోట్లకు SRH వాల్యూ..సక్సెస్ మ్యాజిక్ ఏంటంటే?

srh team value24 min ago
3

వెండి ధరల్లో భారీ మార్పులు.. మే 27వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఇవే..!!

Silver Price Today1 hr ago
4

కాక్రోచ్ జనతాపార్టీ ఎజెండా ఏమిటి..? ఆమ్ ఆద్మీ పార్టీతో ఉన్న లింకు ఇదే..!!

Cockroach Janta Party2 hrs ago
5

Unite8 Sports Channels: క్రీడా రంగంలోకి 'జీ'.. యునైట్‌8 పేరిట నాలుగు ఛానల్స్‌ షురూ

Unite8 Sports Channels7:42 PM IST