/Gold Rate Today: భారీగా పడిపోయిన బంగారం ధర.. మే 27వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలివే..!!

Gold Rate Today: దేశంలో బంగారం ధరలు భారీగా పడిపోతున్నాయి. నేడు మే 27వ తేదీ బుధవారం తులం బంగారంపై రూ. 2,800 తగ్గింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలతో పాటు దేశంలోని ప్రధాన నగరాల్లో బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
ఇరాన్-అమెరికా ఉద్రిక్తతతో బంగారం ధరలలో నిరంతర హెచ్చుతగ్గులు ఉన్నాయి. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం ఈరోజు మార్కెట్ ప్రారంభం కావడానికి ముందు, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 2,800 తగ్గి రూ. 1,62,400కి చేరింది. మరోవైపు, మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్ లో 24 క్యారెట్ల బంగారం ఫ్యూచర్స్ ధర ఈరోజు 0.12% అంటే రూ. 192 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,424కి చేరింది.
గత ట్రేడింగ్ రోజున ఇది 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,616 వద్ద ముగిసింది. ఈ ఏడాది జనవరి 29న ఫ్యూచర్స్ మార్కెట్లో బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,80,779 వద్ద అత్యధిక స్థాయికి చేరుకోవడం గమనార్హం. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు US$ 4,534.69కి పడిపోయింది. ఇండియన్ బులియన్ అండ్ జ్యువెలర్స్ అసోసియేషన్ ప్రకారం, బుధవారం ఉదయం నాటికి 10 గ్రాముల బంగారం ధర ₹1,57,611కి పెరిగింది. గుడ్రిటర్న్స్ ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు ₹1,59,040గా ఉంది.
వాషింగ్టన్, టెహ్రాన్ల మధ్య సైనిక ఉద్రిక్తతల కారణంగా, పెట్టుబడిదారులు యూఎస్ డాలర్ వైపు మళ్లారు. దీని కారణంగా, జాతీయ రాజధాని ఢిల్లీలో మంగళవారం 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 2,800 మేర తగ్గి రూ. 1.62 లక్షలకు పడిపోయింది. ఆల్ ఇండియా సరాఫా అసోసియేషన్ ప్రకారం, 99.9 శాతం స్వచ్ఛత కలిగిన బంగారం 10 గ్రాములకు రూ. 2,800 మేర తగ్గి రూ. 1,62,400కు చేరింది. సోమవారం, 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,65,200 గరిష్ట స్థాయిలో ముగిసింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, స్పాట్ గోల్డ్ ధర సుమారు 1 శాతం తగ్గి ఔన్సుకు యూఎస్ $ 4,534.69కి చేరింది.
మంగళవారం ఫ్యూచర్స్ ట్రేడ్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,107 మేర తగ్గి రూ. 1.57 లక్షలకు చేరింది. మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్ఛేంజ్లో జూన్ డెలివరీ గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 1,107 (0.7 శాతం) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,57,974కు చేరింది. అదేవిధంగా, ఆగస్టు డెలివరీ గోల్డ్ కాంట్రాక్ట్ ధర రూ. 1,061 (0.65 శాతం) తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ. 1,61,320కి చేరింది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో, న్యూయార్క్లోని ఆగస్టు డెలివరీకి సంబంధించిన కామెక్స్ గోల్డ్ ఫ్యూచర్స్ ధర స్వల్పంగా పెరిగి ఔన్సుకు $4,562.15కు చేరింది.
అమెరికా-ఇరాన్ చర్చల చుట్టూ నెలకొన్న అనిశ్చితి పెట్టుబడిదారులను అప్రమత్తంగా ఉంచడంతో మంగళవారం బంగారం ధరలు పడిపోయి, ఒక ఇరుకైన పరిధిలో కొనసాగాయని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. దౌత్యపరంగా ఎటువంటి పురోగతి లేకపోవడం వల్ల చాలా మంది మార్కెట్ భాగస్వాములు తటస్థంగా ఉన్నారని, వారు దూకుడు వైఖరిని అవలంబించకుండా, భౌగోళిక రాజకీయ రంగం నుండి మరింత స్పష్టమైన సంకేతాల కోసం వేచి చూస్తున్నారంటున్నారు. స్పష్టత లేకపోవడం వల్ల ఈ విలువైన లోహం స్తబ్దతలోకి జారిపోయిందని, దాని దిశను నిర్ధారించడానికి మార్కెట్ ముడి చమురు, అమెరికన్ డాలర్, ట్రెజరీ ఈల్డ్స్లోని కదలికలను కూడా నిశితంగా గమనిస్తోందని అన్నారు.
7వారాల క్రితం కుదిరిన కాల్పుల విరమణను కొనసాగించే లక్ష్యంతో ఖతార్లో చర్చలు జరుగుతున్నప్పటికీ, దక్షిణ ఇరాన్పై అమెరికా కొత్తగా సైనిక దాడులు చేసిందన్న వార్తల నేపథ్యంలో మార్కెట్ సెంటిమెంట్ బలహీనపడిందని నిపుణులు తెలిపారు. ఈ చర్యలు ఆత్మరక్షణ కోసమేనని, కాల్పుల విరమణ ఒప్పందానికి ఇది ముగింపు కాదని యూఎస్ సెంట్రల్ కమాండ్ పేర్కొంది. ఇదిలా ఉండగా, ఇరాన్ గగనతలంలోకి చొరబడిన ఒక అమెరికా డ్రోన్ను కూల్చివేసినట్లు ఇరాన్ ఇస్లామిక్ రివల్యూషనరీ గార్డ్ కార్ప్స్ ప్రకటించింది; ఈ ఘటన ఇప్పటికే బలహీనంగా ఉన్న చర్చలకు మరో అనిశ్చితిని జోడించింది.
ఈ పునరుద్ధరించిన ఉద్రిక్తత ముడి చమురు ధరలను విపరీతంగా పెంచింది, పెరిగిన ఇంధన ధరలు ప్రపంచ ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిళ్లను కొనసాగించగలవని, తద్వారా కేంద్ర బ్యాంకులు మరింత కాలం పాటు కఠినమైన ద్రవ్య విధానాన్ని కొనసాగించవలసి వస్తుందనే భయాలను ఇది మళ్లీ రేకెత్తించింది.