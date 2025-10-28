English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
  • Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!

Gold Rate Today: 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 10వేలు తగ్గింది.. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం ధరలు తెలిస్తే ఎగిరిగంతేస్తారు..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గుతున్నాయి. సోమవారంతో పోల్చితే మంగళవారం ధరలు మరోసారి భారీగా తగ్గాయి. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,24,180 పలుకుతోంది. అదే 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,14,500 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,47,000 పలుకుతోంది.

  • Oct 28, 2025, 09:03 AM IST
1 /7

బంగారం ధరలు సోమవారంతో పోల్చితే మంగళవారం భారీగా తగ్గింది. అక్టోబర్ 28వ తేదీ మంగళవారం బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,24,180 పలుకుతోంది. అదే 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,14,500 పలుకుతోంది. కిలో వెండి ధర రూ. 1,47,000 పలుకుతోంది.

2 /7

    బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం ఏంటంటే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో వస్తున్న మార్పులే అని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధర ఒక ఔన్స్ భారీగా తగ్గడం దీని ప్రధాన కారణం.  

3 /7

ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర ఏకంగా 4000 డాలర్ల కిందికి పడిపోయింది. ఒక దశలో 4396 డాలర్ల వరకు వెళ్లి అక్కడి నుంచి ఏకంగా 400 డాలర్ల వరకు పడిపోయింది. ప్రస్తుతం ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 3980 డాలర్ల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతోంది.

4 /7

ముఖ్యంగా అమెరికా, చైనా మధ్య వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గడంతోపాటు, అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్ పింగ్ గురువారం సమావేశం కానున్నారు. అమెరికా చైనా నుంచి దిగుమతి అయ్యే సుంకాల విషయంలో పెంపు వాయిదా, చైనా రేర్ ఎర్త్ మెటల్స్ ఎగుమతుల్లో నియంత్రణ సడలింపు ఉండే ఛాన్స్ ఉంది.

5 /7

అమెరికా, చైనా ఒప్పందం అనేది మార్కెట్ కు పాజిటివ్ సంకేతాన్ని ఇచ్చింది. ఇక ఈ ఏడాది ఆగస్టు నుంచి బంగారం ధర 25శాతం వరకు పెరిగింది. క్యాపిటల్ ఎకనామిక్స్ సంస్థ ఒక అంచనాలో భాగంగా 2026 చివరి నాటికి బంగారం ధర 3,500 డాలర్లకు ఒక ఔన్స్ చొప్పున తగ్గుతుందని అంచనా వేసింది.

6 /7

ఒక వేళ ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీరేట్లను తగ్గిస్తే బంగారం ధర మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు అంటున్నారు. బంగారంతోపాటు వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం ఒక కిలో వెండి ధర రూ. 1.40 లక్షల రూపాయలు పలుకుతోంది. ఒక దశలో రెండు లక్షల రూపాయల వరకు పలికిన కిలో వెండి ధర ప్రస్తుతం తగ్గింది.

7 /7

  ఇన్వెస్టర్లు ప్రాఫిట్ బుకింగ్ చేసుకోవడమే దీనికి కారణమని నిపుణులు అంటున్నారు. మరోవైపు బంగారం ధర తగ్గడంతో కాస్త రిలీఫ్ లభించింది. ఈనేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసేవారు.. ధర తక్కువగానే ఉన్నప్పుడు బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలని ఆశిస్తుంటారు.    

Gold Rate Today Today Gold Rate gold rate today news india gold rate today Gold Rate Today in India 22 karat gold rate today Hyderabad Gold Rate Today

Next Gallery

Horoscope: నేటి రాశిఫలాలు.. ఈ రాశికి అదృష్టం తలుపు తడుతుంది, తిరుగులేని లక్‌ సొంతం..