Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే బంగారం ధరల్లో భారీ మార్పులు.. నేడు సెప్టెంబర్ 28వ తేదీ ఆదివారం తులం ఎంతుందంటే..?

Gold Rate Today: పసిడి ప్రియులకు అలర్ట్. బంగారం ధరలు తగ్గినట్లే తగ్గి మళ్లీ పరుగుతు పెడుతున్నాయి. వరుసగా రెండో రోజూ భారీగా పెరిగాయి. నేడు తులం బంగారం రేటు ఏకంగా రూ. 900 పెరిగింది. దీంతో మరోసారి రికార్డ్ గరిష్ట స్థాయికి చేరింది. ఫెడ్ వడ్డీరేట్లు , దేశీయంగా పండగ గిరాకీ వంటి కారణాలతో పసిడి ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ మార్కెట్లో సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన 22, 24క్యారెట్ల బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో తెలుసుకుందాం.
Gold Rate Today: బంగారం ధరలు తగ్గినట్టే తగ్గి మళ్లీ పరుగులు పెడుతున్నాయి. వరుసగా రెండో రోజూ గోల్డ్ రేట్లు భారీగా పెరగడంతో రికార్డ్ స్థాయిని తాకే దిశగా వెళ్తున్నాయి. సెప్టెంబర్ 28న శనివారం ఒక్క రోజులోనే తులం బంగారం రూ.900 మేర పెరగడం కొనుగోలు దారులకు షాక్ ఇచ్చింది.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరుగుతున్న ధరలు, అమెరికా ఫెడ్ వడ్డీ రేట్ల ప్రభావం, అలాగే దేశీయంగా దసరా పండగ గిరాకీ అన్ని కలిసి పసిడి రేట్లపై ఒత్తిడి చూపుతున్నాయి. దీంతో ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయాలని భావిస్తున్నవారికి ఇది పెద్ద హెచ్చరిక అని చెప్పవచ్చు.
ప్రపంచ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం మళ్లీ ఎగిసిపడింది. స్పాట్ గోల్డ్ రేటు ఒక్క రోజులోనే 20 డాలర్ల మేర పెరిగి ఔన్సుకు 3759 డాలర్ల స్థాయికి చేరుకుంది. ఇక వెండి కూడా అదే రీతిలో దూసుకెళ్లి ఔన్సుకు 46 డాలర్ల మార్క్ను దాటిం
అంటే ఒక్క రోజులోనే వెండి ధర 2.79 శాతం వరకు పెరిగింది. ఈ మార్పులు నేరుగా భారత బులియన్ మార్కెట్పై ప్రభావం చూపి, దేశీయంగా బంగారం, వెండి రేట్లను మరింత ఎగబాకేలా చేశాయి.
హైదరాబాద్ మార్కెట్లో వరుసగా రెండో రోజూ బంగారం ధరలు పెరిగాయి. 24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.1,15,480గా నమోదైంది. ఇది గత రోజు కంటే రూ.600 ఎక్కువ. రెండు రోజుల్లోనే మొత్తం రూ.1,040 మేర పెరిగినట్లైంది.
ఇక 22 క్యారెట్ల తులం బంగారం రేటు రూ.1,05,850గా ఉంది. రెండు రోజుల్లో తులం ధర రూ.950 పెరిగింది. వెండి ధరలు బంగారాన్ని మించిపోయే రీతిలో ఎగబాకాయి. ఒక్క రోజులోనే కిలో వెండి రూ.3,000 పెరిగి రూ.1,59,000కి చేరుకుంది. అయితే ఢిల్లీ, ముంబై, బెంగళూరు వంటి నగరాల్లో మాత్రం వెండి ధర కిలోకు రూ.1,49,000గా ట్రేడవుతోంది.
ప్రస్తుతం పండగ సీజన్ కారణంగా జువెలరీ దుకాణాల్లో గిరాకీ పెరిగింది. చాలా మంది ధరలు తగ్గాయని అనుకుని ఆభరణాలు కొనడానికి వెళ్తున్నారు. కానీ వాస్తవానికి బంగారం, వెండి ధరలు క్షణక్షణం మారుతున్నాయి.
ఉదయం ఉన్న ధరలు మధ్యాహ్నానికే మారిపోతాయి. అంతేకాదు, జీఎస్టీ, ఇతర పన్నుల కారణంగా ప్రాంతాల వారీగా రేట్లు వేరుగా ఉంటాయి. కాబట్టి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే ముందు మీ ప్రాంతంలోని తాజా రేట్లను చెక్ చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. లేకపోతే ఎక్కువ ధర చెల్లించే పరిస్థితి రావచ్చు.