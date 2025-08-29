Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మరింత పైపైకి.. మున్ముందు తగ్గుతుందా?.. ట్రంప్ ఈ నిర్ణయం తీసుకుంటే భారీగా తగ్గే ఛాన్స్..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు మళ్లీ పెరుగుతున్నాయి. ఆగస్టు 29వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం ధరలు చూస్తే 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,04,820 పలుకుతోంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 94,450 పలుకుతోంది. వెండి విషయానికి వస్తే కిలో వెండి ధర రూ. 1,20, 408 పలుకుతోంది.
బంగారం ధరలు గడిచిన వారం రోజులుగా గమనిస్తున్నట్లయితే ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి సమీపంలో ట్రేడ్ అవుతున్నట్లు చెప్పవచ్చు. నిజానికి బంగారం ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయంగా నెలకున్న పరిస్థితులే అని చెప్పవచ్చు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధం మొదలు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ తీసుకుంటున్న నిర్ణయాలకు వరకు బంగారం ధరలపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతున్నాయి.
బంగారం తోపాటు వెండి ధరలు కూడా భారీగా పెరుగుతూనే ఉన్నాయి. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల్లో వెండి కీలకమని చెప్పవచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల వాడకం బాగా పెరుగుతుండటంతో వెండికి విపరీతమైన డిమాండ్ ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు.
ప్రస్తుతం అమెరికాలో ఒక ఔన్స్ పసిడి ధర 3400 డాలర్ల రేంజ్ లో ట్రెడ్ అవుతోంది. బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయితో పోల్చి చూసినట్లయితే కాస్త తక్కువగా ట్రేడ్ అవుతున్నాయని చెప్పవచ్చు. అయితే బంగారం ధర విపరీతంగా పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం స్టాక్ మార్కెట్లో నెలకొనటువంటి నెగెటివిటీ అని చెప్పవచ్చు.
ప్రపంచవ్యాప్తంగా నెలకున్న పరిస్థితులు, అమెరికా ఆంక్షలు అన్నీ కూడా పెట్టుబడిదారులను భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నాయి. పెట్టుబడిదారులు తమ పెట్టుబడులను స్టాక్ మార్కెట్ నుంచి బంగారం వైపు తరలిస్తున్న నేపథ్యంలో బంగారం ధర విపరీతంగా పెరుగుతుందని చెప్పవచ్చు. బంగార ధరలు భారీగా పెరగడానికి మరో ప్రధాన కారణం డాలర్ విలువ తగ్గడం.
డాలర్ విలువ తగ్గినా కొద్దీ బంగారం ధర భారీగా పెరుగుతుంది. కారణం ఇన్వెస్టర్లు డాలర్ కంటే బంగారాన్ని బలమైన పెట్టుబడిగా చూసి అందులోనే ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నారు. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర దాదాపు 94 వేల రూపాయలకు చేరువలో ఉంది. ఈ నేపథ్యంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి ధరల ప్రకారం చూస్తే 10 గ్రాముల బంగారు గొలుసు కొనాలంటే దాదాపు 1, 10, 000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది.
బంగారం ధరతోపాటు అదనపు ఛార్జీలు అన్నీ కలుపుకుని బంగారం చైన్ ధర భారీగా పెరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. రష్యా, ఉక్రెయిన్ యుద్ధాన్ని దౌత్యంతో ట్రంప్ ఆపినట్లయితే అంతర్జాతీయ మార్కెట్ కోలుకునే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో భారత్ పై అమెరికా ఆంక్షలు కూడా ఎత్తివేయాల్సి వస్తుంది. దేశీయంగా పండగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ వరకు బంగారం ధర మళ్లీ సాధారణం అయ్యే సూచనలు ఉన్నట్లు మార్కెట్ నిపుణులు ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.