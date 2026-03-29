English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Photos
Gold Rate Today: పసిడి ధరలకు బ్రేక్.. మార్చి 29వ తేదీ ఆదివారం విజయవాడ, హైదరాబాద్‎లో ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today:  గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయి హెచ్చుతగ్గులకు లోనైన బులియన్ మార్కెట్, నేడు అంటే మార్చి 29వ తేదీన కొంత శాంతించింది. గత రెండు రోజులుగా భారీ పెరుగుదలలను నమోదు చేసిన బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో బంగారం వ్యాపారం ప్రధానంగా అమెరికన్ డాలర్‌పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలతో బంగారం కొనుగోలు చేసే వారికి అది భారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గి ధరలు క్రమంగా దిగివస్తాయి. 
1 /5

గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయికి చేరిన పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం అదే స్థాయిలో మళ్ళీ కిందికి రావడం వెనుక ఈ  డాలర్ రాజకీయం అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.  

2 /5

నేటి ఉదయం 6 గంటల సమయానికి నమోదైన ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్,  విజయవాడలో ధరలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల (10 గ్రాముల) బంగారం ధర ₹1,48,090 గా ఉండగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల (10 గ్రాముల) ధర ₹1,35,750 వద్ద కొనసాగుతోంది. 

3 /5

హైదరాబాద్‌తో పాటు ముంబై, బెంగళూరు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇవే ధరలు ఉండటం విశేషం. అయితే ఇతర మెట్రో నగరాల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,48,220 ఉండగా, దక్షిణ భారత నగరమైన చెన్నైలో ధరలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్లు ₹1,49,020 వద్ద, 22 క్యారెట్లు ₹1,36,600 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.

4 /5

అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, యుద్ధ మేఘాలు, స్టాక్ మార్కెట్ కదలికల ప్రభావం బులియన్ మార్కెట్‌పై ఎప్పుడూ ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ ధరలు రోజులో ఎప్పుడైనా మారవచ్చు. అందువల్ల వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక జ్యువెలరీ షోరూమ్‌లలో లైవ్ ధరలను సరిచూసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.

5 /5

Disclaimer: ఇక్కడ అందించిన సమాచారం కేవలం మీ అవగాహన కోసం మాత్రమే. దయచేసి దీన్ని పెట్టుబడి, ఆర్థిక లేదా వ్యాపార సలహాగా భావించవద్దు. గుర్తుంచుకోండి స్టాక్ మార్కెట్లు, మ్యూచువల్ ఫండ్స్, క్రిప్టోకరెన్సీలు, రియల్ ఎస్టేట్, విలువైన లోహాలు వంటి అన్ని రకాల పెట్టుబడులు మార్కెట్ ఆటు పోటులు రిస్కులకు లోబడి ఉంటాయి. దీని అర్థం, మీరు లాభపడవచ్చు లేదా నష్టపోవచ్చు. మీరు తీసుకునే ఎలాంటి పెట్టుబడి నిర్ణయాలు లేదా వ్యాపార కార్యకలాపాల వల్ల కలిగే నష్టాలు లేదా లాభాలకు మా సంస్థ జీ తెలుగు వెబ్ పోర్టల్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ బాధ్యత వహించదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు, తప్పకుండా ఒక రిజిస్టర్డ్ లేదా సర్టిఫైడ్ ఆర్థిక నిపుణుడిని సంప్రదించి, వారి సలహా తీసుకోమని పాఠకులకు సిఫార్సు చేస్తున్నాము.

Next Gallery

