Gold Rate Today: గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయి హెచ్చుతగ్గులకు లోనైన బులియన్ మార్కెట్, నేడు అంటే మార్చి 29వ తేదీన కొంత శాంతించింది. గత రెండు రోజులుగా భారీ పెరుగుదలలను నమోదు చేసిన బంగారం ధరలు ప్రస్తుతం స్థిరంగా కొనసాగుతున్నాయి. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం వ్యాపారం ప్రధానంగా అమెరికన్ డాలర్పైనే ఆధారపడి ఉంటుంది కాబట్టి, డాలర్ విలువ పెరిగినప్పుడు ఇతర కరెన్సీలతో బంగారం కొనుగోలు చేసే వారికి అది భారంగా మారుతుంది. దీనివల్ల డిమాండ్ తగ్గి ధరలు క్రమంగా దిగివస్తాయి.
గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయికి చేరిన పసిడి ధరలు ప్రస్తుతం అదే స్థాయిలో మళ్ళీ కిందికి రావడం వెనుక ఈ డాలర్ రాజకీయం అంతర్జాతీయ పరిణామాలు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నాయి.
నేటి ఉదయం 6 గంటల సమయానికి నమోదైన ధరల వివరాలను పరిశీలిస్తే, మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలు ఒకే విధంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్ల (10 గ్రాముల) బంగారం ధర ₹1,48,090 గా ఉండగా, ఆభరణాల తయారీకి వాడే 22 క్యారెట్ల (10 గ్రాముల) ధర ₹1,35,750 వద్ద కొనసాగుతోంది.
హైదరాబాద్తో పాటు ముంబై, బెంగళూరు, కేరళ రాష్ట్రాల్లో కూడా ఇవే ధరలు ఉండటం విశేషం. అయితే ఇతర మెట్రో నగరాల్లో స్వల్ప వ్యత్యాసం కనిపిస్తోంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ₹1,48,220 ఉండగా, దక్షిణ భారత నగరమైన చెన్నైలో ధరలు అత్యధికంగా ఉన్నాయి. ఇక్కడ 24 క్యారెట్లు ₹1,49,020 వద్ద, 22 క్యారెట్లు ₹1,36,600 వద్ద ట్రేడ్ అవుతున్నాయి.
అంతర్జాతీయ పరిణామాలు, యుద్ధ మేఘాలు, స్టాక్ మార్కెట్ కదలికల ప్రభావం బులియన్ మార్కెట్పై ఎప్పుడూ ఉంటుంది కాబట్టి, ఈ ధరలు రోజులో ఎప్పుడైనా మారవచ్చు. అందువల్ల వినియోగదారులు కొనుగోలు చేసే ముందు స్థానిక జ్యువెలరీ షోరూమ్లలో లైవ్ ధరలను సరిచూసుకోవడం ఉత్తమమని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
