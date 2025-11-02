English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: రాత్రికి రాత్రే సీన్ రివర్స్.. భారీగా తగ్గిన పసిడి ధరలు.. నవంబర్ 2వ తేదీ కాశీ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు గోల్డ్ రేట్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే?

Gold Rate Today: నవంబర్ 2వ తేదీ ఆదివారం దేశవ్యాప్తంగా బంగారం ధరల్లో భారీ మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. మార్కెట్ సమాచారం ప్రకారం 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర పది గ్రాములకు రూ. 1,24,720గా ఉంది. 22క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,11,600కు చేరుకుంది. వెండి కిలో ధర ఇప్పుడు రూ. 1,53,000గా నమోదు అయ్యింది. దేశీయంగా , ప్రపంచ స్థాయిలో కూడా బంగారం ధరలు ప్రభావితం అయ్యాయి.

బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గాయి... నవంబర్ 2వ తేదీన, రాజధాని ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 1,24,720కి చేరుకుంది. ఒక రోజు ముందు, ఫెడరల్ రిజర్వ్ నెమ్మదిగా రేటు కోతలు, US-చైనా వాణిజ్య ఉద్రిక్తతలు తగ్గిన తర్వాత డాలర్ బలపడటం వల్ల బంగారం ధరలు తగ్గాయి. ఇప్పుడు, ఢిల్లీ, దేశవ్యాప్తంగా ఇతర నగరాల్లో బంగారం ధరలు మరోసారి తగ్గాయి.

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్, చైనా అధ్యక్షుడు జి జిన్‌పింగ్ మధ్య ఉన్నత స్థాయి సమావేశం సానుకూలంగా ముగిసినప్పటికీ, రెండు ప్రధాన ఆర్థిక వ్యవస్థల మధ్య దీర్ఘకాలిక పోటీ గురించి ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయని నమ్ముతున్నారు. ఈ అనిశ్చితి బంగారంలో సురక్షితమైన పెట్టుబడులకు డిమాండ్‌ను పునరుద్ధరించింది.

ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 123,440. 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ. 113,160. ముంబై, చెన్నై, కోల్‌కతాలో 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.113010 ఉండగా, 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.123290గా ఉంది. దేశంలోని ప్రధాన నగరాలతోపాటు తెలంగాణ, ఏపీలోని ప్రధాననగరాల్లోనూ దాదాపు ఇవే ధరలు నమోదు అయ్యాయి.

అమెరికా కేంద్ర బ్యాంకు, ఫెడరల్ రిజర్వ్, తన కీలక వడ్డీ రేటును 0.25 శాతం తగ్గించింది. కానీ అమెరికా ప్రభుత్వ షట్‌డౌన్ మధ్య కొత్త ఆర్థిక డేటా లేకపోవడంతో, సమీప భవిష్యత్తులో పాలసీ రేట్లను మరింత సడలించడం అసంభవమని ఫెడ్ చైర్మన్ జెరోమ్ పావెల్ సూచించారు.

అమెరికా-చైనా వాణిజ్యానికి సంబంధించి, అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చైనాపై సుంకాలను 10 శాతం తగ్గించారు. ఈ రేటు ఇప్పుడు 57 శాతం నుండి 47 శాతానికి తగ్గింది. వాణిజ్యం, అరుదైన భూమి మూలకాలు సహా అనేక కీలక అంశాలపై రెండు దేశాలు ఒప్పందం కుదుర్చుకున్నాయని ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. అమెరికా చైనాతో ఒక సంవత్సరం ఒప్పందంపై సంతకం చేసింది.

  బంగారంలా కాకుండా, వెండి ధరలు తగ్గుతున్నాయి. నవంబర్ 1 ఉదయం, వెండి కిలోగ్రాముకు రూ. 150,900కి చేరుకుంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో, స్పాట్ వెండి ధరలు స్వల్పంగా పెరిగి ఔన్సుకు $48.97కి చేరుకున్నాయి. మొత్తం మీద, బంగారం ధరలు తగ్గడం పెట్టుబడిదారులకు కొంత నిరాశ కలిగించినా, వినియోగదారులకు మాత్రం ఇది లాభదాయక సమయంగా మారింది.  

