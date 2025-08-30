Gold Rate Today: బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినవారికి భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఆగస్టు 30వ తేదీ శనివారం బంగారం ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: బంగారం ధరలు భారీగా పెరుగుతున్నాయి. బంగారంలో ఇన్వెస్ట్ చేసినవారికి మాత్రం ఇది మంచి లాభదాయకం అని చెప్పువచ్చు. ఎందుకంటే గడిచిన 20ఏళ్లు డేటాను పరిశీలించినట్లయితే బంగారం ధర భారీగా పెరిగిపోయింది. ఎంతంటే దాదాపు 20రెట్లు పెరిగిపోయింది.
ఆగస్టు 27న భారత్ పై అదనంగా 25 శాతం సుంకం విధించారు అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్. భారత్ పై సుంకం అమలు తర్వాత, ఆగస్టు 27, 28, 29 తేదీల్లో దేశంలో బంగారం ధర పెరిగింది. నేడు అంటే ఆగస్టు 30న కూడా బంగారం ధరలో మార్పు ఉంది. అయితే ఇది చాలా చిన్న మార్పు కాబట్టి ఈ ధర స్థిరంగా ఉంది. వాస్తవానికి, భారతదేశంలో సుంకం అమలు తర్వాత నేడు బంగారం ధర రూ. 10 పెరగడం ఇదే మొదటిసారి.
ఆగస్టు 30వ తేదీ శనివారం బంగారం ధర సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేసింది. 24క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1,06,350 వద్ద ఉంది. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 95,200 వద్ద ఉంది. ఇక వెండి ధర కూడా కిలో రూ. 1,22,587ఉంది. బంగారం ధర షాకుల మీద షాకులు ఇస్తోంది.
చరిత్రలో ఏనాడూ లేని విధంగా బంగారం ధర ఏకంగా 1.06లక్షలు దాటేసింది. బంగారం ధర భారీగా పెరగడానికి ప్రధాన కారణం అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో పెరిగిన ధరలే అని చెప్పవచ్చు. ఎందుకంటే అమెరికాలోని మల్టీ కమోడిటీ ఎక్స్చేంజ్ కామెక్స్ సూచీలో ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర చరిత్రలో తొలిసారిగా 3500 డాలర్ల మార్క్ ను దాటి ముందుకు దూసుకెళ్తోంది. దీంతో బంగారం ధరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా భారీగా డిమాండ్ ఏర్పడిందని చెప్పవచ్చు.
ముఖ్యంగా బంగారం ధరలను ప్రభావితం చేసే పలు అంశాల్లో అమెరికా ద్రవ్యోల్బణం డేటా అతి ముఖ్యమైందని చెప్పుకోవచ్చు. దీని ప్రకారం ఫెడరల్ రిజర్వ్ వచ్చే నెల వడ్డీరేట్లు తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. దీంతో ఒక్కసారిగా బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగాయని చెప్పుకోవచ్చు.
దీనికి తోడుగా డాలర్ ధర స్థిరంగా ఉంది. డాలర్ విలువ గతంలో కంటే తక్కువగా ఉన్న నేపథ్యంలో విదేశీ కొనుగోలుదారులు బంగారం కొనుగోలు చేసేందుకు తక్కువ డాలర్లు ఖర్చు చేయాల్సిన పరిస్థితి నెలకొంది. ఫలితంగా బంగారానికి డిమాండ్ పెరిగిందని చెప్పుకోవచ్చు.
అమెరికాలో జులై డేటా విషయానికి వస్తే వినియోగ సూచీ బలంగా పెరిగింది. టారిఫ్ పెంచడంతో పలు వస్తువులపై ధరలు పెరిగి మార్కెట్లో ద్రవ్యోల్బణం పెరిగిందని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్లు తగ్గించే ఛాన్స్ ఉందని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. దీనికి తోడు గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ స్కీమ్ లలో పెట్టుబడి పెట్టేవారి సంఖ్య రోజురోజుకీ పెరుగుతోందని ఇది కూడా బంగారం డిమాండ్ ను మరింత పెంచుతుందని చెప్పుకోవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో బంగారంలో పెట్టుబడి పెట్టినవారికి మాత్రం భారీ మొత్తంలో లాభాలు వస్తాయని చెప్పవచ్చు.