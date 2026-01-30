English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Gold Rate Today: పసిడి పరుగుకు బ్రేక్.. భారీగా తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు జనవరి 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!

Today Gold Rate: గత కొన్ని రోజులుగా అంచనాలకు మించి పెరిగిన బంగారం ధరలు నేడు, జనవరి 30న ఒక్కసారిగా యూటర్న్ తీసుకున్నాయి. ట్రేడింగ్ ప్రారంభమైన కాసేపట్లోనే భారీ స్థాయిలో తగ్గాయి. దేశంలో బంగారం ధర సగటున రూ. 8 వేల మేర, వెండి ధర రూ.15 వేల మేర తగ్గింది. ఇన్వెస్టర్లు లాభాల స్వీకరణకు దిగడంతో ధర ఒక్కసారిగా తగ్గినట్లుగా తెలుస్తోంది.  
గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్‌సైట్ ప్రకారం, శుక్రవారం ఉదయం 10.00 గంటల సమయంలో హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్‌లో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ .8,230 మేర తగ్గి రూ. 1,70,620కు చేరింది. 

22 క్యారెట్ ఆర్నమెంటల్ బంగారం ధర కూడా రూ. 7550 మేర తగ్గి రూ. 1,56,400కు చేరింది. వెండి ధర కూడా భారీగా తగ్గింది. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి రూ. 4,15,000గా ఉంది. నిన్నటి రేటుతో పోలిస్తే ఇది రూ.10 వేలు తక్కువ.

ఇటీవల బంగారం ధరలు భారీగా పెరిగిన నేపథ్యంలో సామాన్యులు బంగారం కొనుగోళ్లకు మొగ్గు చూపిన విషయం తెలిసిందే. అనేక మంది జువెలరీ షాపులకు క్యూకట్టారు. కొందరు అప్పులు చేసి మరీ బంగారం కొనుగోళ్లకు దిగారు. ఈ నేపథ్యంలో బంగారం ధరల్లో తీవ్ర హెచ్చుతగ్గులకు దారి తీయడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.   

అయితే, ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకూ బంగారం ధరలు 70 శాతం మేర పెరిగాయి. స్థూలంగా చూస్తే ఈ ఏడాది బంగారం, వెండి ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు.  

ఇక బంగారం తగ్గిన తర్వాత ఢిల్లీలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ధర రూ. 1,70,770 వద్ద కొనసాగుతుండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,56,550 వద్ద ఉంది. ముంబైలో 24 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,70,620 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల ధర రూ. 1,56,400 వద్ద కొనసాగుతోంది.

