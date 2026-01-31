English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!

Gold Rate Today: మహిళలకు గుడ్‌న్యూస్.. రికార్డు స్థాయిలో పడిపోయి బంగారం ధర.. నేటి జనవరి 31వ తేదీ ధరలు ఇవే..!

Today Gold Rate: మహిళలకు అదిరిపోయే శుభవార్త. గత కొన్ని రోజులుగా ఆకాశాన్నింటిన బంగారం ధర.. నేడు భారీగా తగ్గింది. మార్కెట్లో బంగారం ధర భారీగా తగ్గడంతో పసిడి ప్రియులు ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. అయితే సడెన్‌గా పసిడి ధరలు తగ్గడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలే కారణమని చెప్పవచ్చు. మరి జనవరి 31వ తేదీ బంగారం ధరలు ఏవిధంగా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
 
భారతదేశంలో బంగారం, వెండి ధరలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టాయి. 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర దేశంలో సగటున రూ. 9వేల మేర తగ్గింది. వెండి ధరలో కూడా రూ.15 వేల మేర కోత పడింది. ఇన్వెస్టర్లు భారీ స్థాయిలో ప్రాఫిట్ బుకింగ్‌కు దిగడంతో ధరలు పతనమయ్యాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఇది సహజమేనని, దీర్ఘకాలికంగా మాత్రం ధరల్లో బులిష్ ట్రెండ్ కొనసాగుతుందని చెబుతున్నారు.  

శనివారం, జనవరి 31న హైదరాబాద్‌లో 24 క్యారెట్ 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,69,190గా ఉంది. నిన్నటితో పోలిస్తే ధర రూ. 9,650 మేర తగ్గింది. ఇక 22 క్యారెట్ 10 గ్రాముల ఆర్నమెంటల్ పసిడి రేటు కూడా రూ. 8,850 మేర తగ్గి రూ. 1,55,100కు దిగొచ్చింది. 

చెన్నైలో 24 క్యారెట్ బంగారం ధర అత్యధికంగా రూ.1,72,900 వద్ద కొనసాగుతోంది. ముంబైలో 24 క్యారెట్ పసిడి రూ.1,69,100 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇక హైదరాబాద్‌లో ప్రస్తుతం కిలో వెండి రూ. 4,05,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ముంబై, ఢిల్లీ నగరాల్లో కిలో వెండి రూ. 3,94,900గా ఉంది. 

అంతర్జాతీయంగా కూడా గోల్డ్, సిల్వర్ రేట్స్ భారీగా పతనమయ్యాయి. ఔన్స్ (31.10 గ్రాములు) 24 క్యారెట్ బంగారం ప్రస్తుతం 4,888 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇక ఔన్స్ వెండి 98 డాలర్ల వద్ద కొనసాగుతోంది.

బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాలే కారణమని చెప్పవచ్చు. ముఖ్యంగా బంగారంలో ధర తగ్గడానికి ప్రధానంగా లాభాల స్వీకరణ కారణంగా చెబుతున్నారు. తమ పెట్టుబడుల పైన లాభాలను పొందేందుకు పెద్ద ఎత్తున విక్రయాలకు పాల్పడ్డారని అందుకే బంగారం ధర భారీగా తగ్గినట్లు నిపుణులు పేర్కొంటున్నారు. దీనికి తోడు డాలర్ విలువ పుంజుకోవడం కూడా ఒక కారణంగా చెబుతున్నారు.

