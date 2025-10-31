English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Telugu News
  Photos
Gold Rate Today: బంగారం పరువుపోతుందే.. భారీగా దిగివస్తున్న ధరలు..కొనుగోలుదారులకు ఊరట.. అక్టోబర్ 31వ తేదీ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఇలా..!!

Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరలు తగ్గుతూనే ఉన్నాయి. రాకెట్ కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ తో దూకుడు ప్రదర్శించిన బంగారం, వెండి ధరలు ఇప్పుడు దిగివస్తున్నాయి. అయితే ఇది తాత్కాలిక దిద్దుబాటు మాత్రమేనని బంగారం, వెండి ధరలు మరింత దిగివస్తాయని మార్కెట్ నిపుణులు అంచనా వేస్తున్నారు. కాగా నేడు అక్టోబర్ 31వ తేదీ శుక్రవారం బంగారం, వెండి ధరలు దిగి వచ్చాయి. 10 గ్రాముల బంగారంపై రూ. 1000 తగ్గింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం. 
Gold Rate Today: బంగారం, వెండి ధరల్లో నిరంతర తగ్గుదల కొనసాగుతోంది. ఇది తాత్కాలిక దిద్దుబాటు అని భవిష్యత్తులో బంగారం వెండి ధరలు మరింత దిగి వస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అయితే గురువారం బంగారం, వెండి ధరలు భారీగా దిగివచ్చాయి. 

నేడు అక్టోబర్ 31వ తేదీ శుక్రవారం ధరలను చూసినట్లయితే.. కిలో ధర రూ. 1,51,000గా ఉంది. గతంలో వెండి ధర రూ. 1,65,000. గత 10 రోజుల్లో, దేశంలోని చాలా రాష్ట్రాల్లో వెండి రేటు గరిష్ట స్థాయి నుండి దాదాపు రూ. 50,000 తగ్గిందని గమనించవచ్చు.   

పండుగ సీజన్‌లో భారీగా కొనుగోళ్లు జరిగిన తర్వాత, బంగారం, వెండికి డిమాండ్ కొద్దిగా తగ్గింది. దీని వలన వాటి ధరలు తగ్గాయి. అమెరికా,  చైనా మధ్య సానుకూల చర్చలు పెట్టుబడిదారులు ఈ లోహాలను సురక్షితమైన స్వర్గధామంగా పరిగణించేలా చేశాయి. అయితే ఈ తగ్గుదల తాత్కాలికమేనని నిపుణులు భావిస్తున్నారు. ఎందుకంటే పరిశ్రమలో వెండికి పెరుగుతున్న డిమాండ్ భవిష్యత్తులో ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందంటున్నారు.

అటు 24క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,24,407 పలుకుతుండగా.. 22 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,11,750 పలుకుతోంది. బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ముఖ్యంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో నెలకొన్నటువంటి పరిస్థితులే అని చెప్పుకోవచ్చు.   

కాగా  వెండికి డిమాండ్ వేగంగా పెరుగుతోంది. గతంలో దీనిని నగలు, పాత్రల కోసం మాత్రమే ఉపయోగించేవారు. కానీ ఇప్పుడు దీనిని మొబైల్ ఫోన్లు, కంప్యూటర్ చిప్స్, ఎలక్ట్రానిక్స్,  సోలార్ ప్యానెల్స్ వంటి ఆధునిక పరికరాలలో కూడా ఉపయోగిస్తున్నారు. 

అందుకే అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో దీని ధరలు స్థిరంగా ఎక్కువగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు, దాదాపు 60 నుండి 70 శాతం వెండిని పరిశ్రమలో ఉపయోగిస్తున్నారు. కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో దీని ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉంది.

