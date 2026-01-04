English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Gold Rate Today: భారీగా తగ్గిన వెండి.. అదే బాటలో బంగారం.. జనవరి 4వ తేదీ ఆదివారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

Gold Rate Today 4th January 2026 : మహిళలకు ఊరటనిచ్చే వార్త ఇది. గత రెండు రోజులుగా ఒక్కసారిగా ఎగబాకి ఆందోళన కలిగించిన బంగారం ధరలు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. వరుసగా పెరిగిన పసిడి రేట్లు ఈరోజు తగ్గడంతో, బంగారం కొనాలనుకున్న వారికి ఇది మంచి అవకాశంగా మారింది. బంగారంతో పాటు వెండి ధర కూడా గణనీయంగా తగ్గింది. ఇవాళ ఒక్కరోజులోనే వెండి ధర దాదాపు రూ.3,000 వరకు పడిపోవడం విశేషం.
 
భారతీయ మహిళలకు బంగారం అనేది కేవలం ఆభరణం మాత్రమే కాదు, అది ఒక సంప్రదాయం, ఒక గౌరవం. తరతరాలుగా బంగారాన్ని ధరించడం మన సంస్కృతిలో భాగంగా కొనసాగుతోంది. పెళ్లిళ్లు, పండగలు, శుభకార్యాలు వచ్చినప్పుడల్లా బంగారం కొనుగోలు చేయడం పరిపాటిగా మారింది. అందుకే ప్రపంచంలోనే బంగారాన్ని అత్యధికంగా దిగుమతి చేసుకునే దేశాల్లో భారత్ రెండో స్థానంలో నిలుస్తోంది. ఇటీవలి కాలంలో ఆభరణాలతో పాటు పెట్టుబడి రూపంలో కూడా బంగారంపై ఆసక్తి బాగా పెరిగింది.

అయితే 2025 సంవత్సరంలో బంగారం ధరలు ఏకంగా 70 శాతానికి పైగా పెరగడం వినియోగదారులను ఆశ్చర్యానికి గురి చేసింది. అమెరికా ఫెడరల్ రిజర్వ్ వడ్డీ రేట్ల నిర్ణయాలు, అంతర్జాతీయ యుద్ధ భయాలు, సుంకాల విధానాలు వంటి అంశాలు పసిడి ధరలను భారీగా పెంచాయి. నిన్నటివరకు పెరిగిన బంగారం ధరలు ఈరోజు అంటే జనవరి 4న కొంత తగ్గాయి.

అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో మాత్రం స్వల్పంగా భిన్న పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. గ్లోబల్ బులియన్ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఔన్సుకు సుమారు 7 డాలర్లు పెరిగి 4,332 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది. అలాగే స్పాట్ సిల్వర్ ధర కూడా దాదాపు 1.9 శాతం పెరిగి ఔన్సుకు 72.82 డాలర్లకు చేరింది.

దేశీయంగా హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో మాత్రం ధరలు తగ్గాయి. ఈరోజు 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర 10 గ్రాములకు రూ.380 మేర తగ్గి రూ.1,35,820కు చేరింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం ధర కూడా రూ.350 తగ్గి 10 గ్రాములకు రూ.1,24,500గా కొనసాగుతోంది.  

వెండి ధరలు కూడా బంగారాన్ని అనుసరించాయి. ఇవాళ హైదరాబాద్‌లో కిలో వెండి ధర రూ.3,000 తగ్గి రూ.2,57,000 వద్ద ట్రేడవుతోంది. ఇటీవల రూ.2.80 లక్షలు దాటిన వెండి ధరలు, లాభాల స్వీకరణ కారణంగా ఒక్కసారిగా తగ్గడం గమనార్హం. మొత్తంగా చూస్తే, బంగారం–వెండి ధరలు తగ్గడం వినియోగదారులకు, ముఖ్యంగా మహిళలకు కొంత ఊరట కలిగించే అంశంగా మారింది.  

Disclaimer: ఈక్విటీ మార్కెట్లలో  పెట్టుబడులు రిస్కుతో కూడుకున్నవి. ఈ కథనంలో ఇక్కడ వ్యక్తీకరించిన అభిప్రాయాలు/సూచనలు/సలహాలు కేవలం పాఠకుల అవగాహన కోసం మాత్రమే. జీ తెలుగు ఎలాంటి షేర్ మార్కెట్ రికమండేషన్స్ ఇవ్వదు. ఏదైనా ఆర్థిక నిర్ణయం తీసుకునే ముందు నిపుణులైన సర్టిఫైడ్ ఇన్వెస్ట్ మెంట్ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్లను సంప్రదించాలని జీ తెలుగు పాఠకులను సూచిస్తుంది.

Gold prices Gold Silver Price Gold Silver Rate Gold Rate Today gold rate Silver Rate Silver Rate Today Gold price in Hyderabad today gold rate in hyderabad

