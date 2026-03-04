GOLD RATE TODAY: బంగారం కొనాలనుకునేవారికి భారీ గుడ్ న్యూస్.. ఒక్కసారిగా పసిడి ధర ఢమాల్..ఈ రోజు ధరలు ఎలా ఉన్నాయంటే..?

GOLD RATE TODAY: ఇరాన్ పై అమెరికా, ఇజ్రాయెల్ దాడుల వల్ల బంగారం ధరలు ఒక్కసారిగా పెరిగి.. మళ్లీ క్రమంగా కిందికి దిగి వస్తున్నాయి. యుద్ధం కారణంగా ఈ లోహాల ధరలు మరింత పెరిగే అవకాశం ఉందన్న అంచనాలు ఉన్నప్పటికీ గరిష్టాల వద్ద లాభాల స్వీకరణ జరగడంతో స్థిరీకరణకు గురవుతున్నాయని. ఈ నేపథ్యంలో నేడు మార్చి 4 వ తేదీ బుధవారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో చూద్దాం.
మార్చి 4, బుధవారం దేశీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు అనూహ్యంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. మధ్యప్రాచ్యంలో ఉద్రిక్తతలు తీవ్ర స్థాయిలో కొనసాగుతున్నప్పటికీ, పసిడి ధరల్లో గణనీయమైన సడలింపు కనిపించడం మార్కెట్ వర్గాలను ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది. ప్రస్తుతం 24 క్యారెట్ల తులం బంగారం ధర రూ.1,65,616 వద్ద ఉండగా, 22 క్యారెట్ల తులం రూ.1,51,733గా నమోదైంది.
సాధారణంగా భౌగోళిక రాజకీయ అస్థిరత పెరిగితే పెట్టుబడిదారులు భద్రతా ఆస్తులైన బంగారం వైపు మొగ్గు చూపుతారు. అయితే ఈసారి పరిస్థితి కొంత భిన్నంగా ఉంది. అమెరికా డాలర్ బలపడడం ప్రధాన కారణంగా భావిస్తున్నారు. డాలర్ విలువ పెరగడం వల్ల అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలపై ఒత్తిడి ఏర్పడింది. అదనంగా, గత కొద్ది వారాలుగా బంగారం, వెండిలో పెట్టుబడులు పెట్టిన వారు లాభాల స్వీకరణ (ప్రాఫిట్ బుకింగ్) చేయడం కూడా ధరల తగ్గుదలకు దారితీసింది.
ఇక యుద్ధ పరిస్థితులు కొనసాగితే ద్రవ్యోల్బణ ఒత్తిడులు పెరిగే అవకాశముందని విశ్లేషకులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో కొంతమంది మదుపర్లు అమెరికన్ బాండ్ల వైపు మళ్లుతున్నారు. భద్రతతో పాటు స్థిరమైన రాబడి అందించే సాధనాలపై ఆసక్తి పెరగడం కూడా బంగారం మీద తాత్కాలిక ప్రభావం చూపుతోంది. అయితే ఈ పరిస్థితి ఎంతకాలం కొనసాగుతుందన్నది స్పష్టంగా చెప్పలేమని నిపుణులు అంటున్నారు.
ఈ ఏడాది జనవరి 28న బంగారం ధర రూ.1.85 లక్షల వద్ద ఆల్టైమ్ గరిష్టాన్ని నమోదు చేసింది. పరిస్థితులు మరింత ఉద్రిక్తంగా మారితే ఆ స్థాయిని మళ్లీ పరీక్షించే అవకాశం ఉందని మార్కెట్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా అమెరికా–ఇరాన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు, హార్ముజ్ జలసంధి అంశం వంటి పరిణామాలు చమురు ధరలను పెంచి ద్రవ్యోల్బణ భయాలను రెచ్చగొట్టే అవకాశం ఉంది. అలాంటి పరిస్థితుల్లో 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ.2 లక్షలకు చేరుకోవచ్చని కూడా కొందరు భావిస్తున్నారు.
ఇదిలా ఉంటే, దేశంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ కొనసాగుతోంది. ఇప్పటికే ఉన్న అధిక ధరల కారణంగా మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు బంగారు ఆభరణాల కొనుగోలు భారంగా మారింది. మరోవైపు, బంగారంలో ముందుగా పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి మాత్రం ధరల పెరుగుదల మంచి లాభాలను అందిస్తోంది. మార్కెట్ దిశపై స్పష్టత రాబోయే వారాల్లో అంతర్జాతీయ పరిణామాలపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.