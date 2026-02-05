Gold Price Today: మహిళలకు గుడ్న్యూస్.. ఉన్నట్టుండి అమాంతం పెరిగిన బంగారం ధరలు ఈరోజు మళ్లీ తగ్గుముఖం పట్టాయి. అయితే పసిడి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటు చేసుకుంటున్నాం పరిణామాలే కారణమని చెప్పవచ్చు. ఈ నేపథ్యంలో ఈరోజు అనగా ఫిబ్రవరి 5, గురువారం రోజున బంగారం ధరలు ఎలా ఉన్నాయో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
నేడు ఫిబ్రవరి 5వ తేదీ గురువారం బంగారం ధరలు ఇలా ఉన్నాయి. 24 క్యారెట్ల పది గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,54,723 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,46,550 పలుకుతోంది. అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం ధరలు మళ్ళీ తగ్గడం ప్రారంభించాయి.
ప్రస్తుతం ఒక ఔన్స్ బంగారం ధర 4,942 డాలర్లు పలుకుతోంది. పసిడి ధరలు తగ్గడానికి ప్రధానంగా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లలో చోటు చేసుకుంటున్నాం పరిణామాలే కారణమని చెప్పవచ్చు. పసిడి ధరలు మార్కెట్లో తగ్గడానికి ప్రధానంగా డాలర్ విలువ పెరగడమే అని చెప్పవచ్చు.
ఇప్పటికే బంగారం ధరలు ఆల్ టైం రికార్డ్ స్థాయి నుంచి భారీగా తగ్గినట్లు గమనించవచ్చు. ఒక దశలో 24 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల బంగారం ధర గత నెల 1.80 లక్షల రూపాయల వరకు వెళ్ళింది. అక్కడ నుంచి బంగారం ధర సుమారు 30 వేల రూపాయల వరకు తగ్గినట్లు చూడవచ్చు.
బంగారం ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి ఇది ఒక మంచి అవకాశం గా చెప్పవచ్చు. బంగారం ధరలు తగ్గుతున్న నేపథ్యంలో ఫిజికల్ రూపంలో బంగారు ఆభరణాలు కొనుగోలు చేయడం ఇప్పుడు కాస్త చవకగా మారింది అని చెప్పవచ్చు.
ప్రస్తుతం భారతదేశంలో పెళ్లిళ్ల సీజన్ ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో బంగారు ఆభరణాల ధరలు తగ్గడం వల్ల పసిడి ఆభరణాలు కొనుగోలు చేసే వారికి పెద్ద ఊరట అని చెప్పవచ్చు.