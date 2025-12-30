Gold Rate Today: గుడ్ న్యూస్ తగ్గిన బంగారం ధర.. ప్యూచర్ మార్కెట్లో బొక్కాబోర్లాపడిన వెండి.. నేడు డిసెంబర్ 30వ తేదీ ధరలు ఇవే..!!

Gold Rate Today: డిసెంబర్ 30వ తేదీ మంగళవారం దేశీయ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు స్వల్పంగా తగ్గుముఖం పట్టాయి. గత కొన్ని రోజులుగా రికార్డు స్థాయిలో దూసుకుపోయిన ధరలు ఒక్కసారిగా వెనక్కి తగ్గడంతో కొనుగోలుదారులకు కొంత ఊరట లభించింది. గుడ్ రిటర్న్స్ వెబ్సైట్ వెల్లడించిన వివరాల ప్రకారం.. సోమవారంతో పోలిస్తే మంగళవారం బంగారం ధరల్లో స్వల్ప తగ్గుదల నమోదైంది.
24 క్యారెట్ల మేలిమి బంగారం ఒక్క గ్రాముపై రూపాయి మేర తగ్గుదల కనిపించింది. దీంతో 10 గ్రాముల ధర రూ.1,39,240కి చేరింది. అదే విధంగా 22 క్యారెట్ల ఆభరణాల బంగారం కూడా ఒక్క గ్రాముపై రూపాయి తగ్గి, 10 గ్రాములకు రూ.1,27,640గా నమోదైంది. 18 క్యారెట్ల బంగారం ధర కూడా ఇదే ధోరణిలో కాస్త దిగివచ్చి రూ.1,04,430 వద్ద స్థిరపడింది.
ఇటీవల భారీగా పెరిగిన వెండి ధరలు కూడా మంగళవారం కొంత చల్లబడినట్టు కనిపించాయి. కిలో వెండిపై రూ.100 మేర తగ్గుదల నమోదై, ధర రూ.2,80,900కు చేరింది. గత వారం రోజులుగా వెండి రేట్లు అసాధారణంగా పెరిగిన నేపథ్యంలో ఈ స్వల్ప దిద్దుబాటు సహజమేనని మార్కెట్ నిపుణులు అభిప్రాయపడుతున్నారు.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో చోటు చేసుకున్న పరిణామాల ప్రభావం దేశీయ ధరలపై పడినట్టు విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. భౌగోళిక రాజకీయ ఉద్రిక్తతలు తగ్గుతాయనే అంచనాలు, అలాగే అమెరికా–ఉక్రెయిన్ మధ్య శాంతి చర్చల సంకేతాలు వెలువడటం వంటివి ఇన్వెస్టర్లను లాభాల స్వీకరణకు ప్రోత్సహించాయి. దీనితో బంగారం, వెండి కాంట్రాక్టులపై అమ్మకాలు పెరిగాయి.
అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో స్పాట్ గోల్డ్ ధర ఒక్కరోజులోనే భారీగా పడిపోయింది. ఔన్సుకు సుమారు 195 డాలర్లు తగ్గి 4,338 డాలర్ల స్థాయికి చేరింది. అదే విధంగా స్పాట్ సిల్వర్ ధర దాదాపు 8 శాతం పడిపోయి 72.93 డాలర్ల వద్ద ట్రేడవుతోంది.
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో ఈ ప్రభావం మరింత స్పష్టంగా కనిపించింది. 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాములపై సుమారు రూ.3,170 మేర తగ్గి రూ.1,39,250కి చేరింది. 22 క్యారెట్ల బంగారం కూడా దాదాపు రూ.2,900 తగ్గి రూ.1,27,650 వద్ద నిలిచింది. వెండి ధర కూడా ఒక్కరోజులో రూ.4,000 వరకు పడిపోయి కిలోకు రూ.2,81,000గా నమోదైంది.
అయితే ముంబై, ఢిల్లీ, బెంగళూరు, పుణె వంటి ఇతర ప్రధాన నగరాల్లో వెండి ధరలు కిలోకు సుమారు రూ.2,57,900 స్థాయిలో కొనసాగుతున్నాయి. రాబోయే రోజుల్లో అంతర్జాతీయ పరిస్థితులు, ఫెడ్ వడ్డీ రేట్లపై అంచనాలు బులియన్ ధరల దిశను నిర్ణయించనున్నాయని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.