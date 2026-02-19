Gold Rate Today: బంగారం కొనాలనుకున్న వాళ్లకి ఈరోజు పెద్ద షాక్.. ధర ఎంతంటే..!

Gold Rate
హైదరాబాద్ బులియన్ మార్కెట్లో బంగారం, వెండి ధరలు ఒక్కసారిగా భారీగా పెరగడం ప్రజలకు షాక్ ఇచ్చింది. ముఖ్యంగా పండుగలు, పెళ్లిళ్ల సీజన్ దగ్గరపడుతున్న సమయంలో ధరలు ఇలా పెరగడం వల్ల సామాన్యులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రోజూ స్థిరంగా ఉంటాయని భావించిన బంగారం ధరలు ఒక్కరోజులోనే వేల రూపాయలు పెరగడం గమనార్హం.
తాజా సమాచారం ప్రకారం, 24 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర రూ.2,290 పెరిగి రూ.1,56,490కు చేరింది. ఇది ఇప్పటివరకు నమోదైన ధరల్లో ఒకటిగా చెబుతున్నారు. అలాగే 22 క్యారెట్ల బంగారం 10 గ్రాముల ధర కూడా రూ.2,100 పెరిగి రూ.1,43,450గా ఉంది. సాధారణంగా ఆభరణాల కోసం ఎక్కువగా కొనుగోలు చేసే 22 క్యారెట్ల బంగారం ధర పెరగడం వల్ల కొనుగోలుదారులు వెనకడుగు వేస్తున్నారు.
వెండి ధరల పరిస్థితి కూడా అలాగే ఉంది. కేజీ వెండి ధర ఒక్కరోజులోనే ఏకంగా రూ.10,000 పెరిగి రూ.2,70,000కు చేరింది. సాధారణంగా వెండిని పెట్టుబడి కోసం, అలాగే పూజా సామగ్రి, గృహ అవసరాల కోసం కొనుగోలు చేస్తారు. ఇప్పుడు ఈ ధరలు చూసి చాలా మంది కొనుగోలు వాయిదా వేస్తున్నారు.
బంగారం, వెండి ధరలు పెరగడానికి అంతర్జాతీయ మార్కెట్ ప్రభావం, డాలర్ విలువ మార్పులు, ముడి చమురు ధరలు, అలాగే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఆర్థిక పరిస్థితులు కారణాలుగా నిపుణులు చెబుతున్నారు. అంతేకాదు, పెట్టుబడిదారులు భద్రమైన పెట్టుబడిగా బంగారంపై ఎక్కువగా ఆసక్తి చూపడం కూడా ధరలు పెరగడానికి ఒక కారణం.
ప్రాంతాలను బట్టి బంగారం, వెండి ధరల్లో స్వల్ప తేడాలు ఉండొచ్చని వ్యాపారులు చెబుతున్నారు. నగరాల్లో ధరలు ఎక్కువగా ఉండగా, చిన్న పట్టణాల్లో కొద్దిగా తక్కువగా ఉండే అవకాశం ఉంది. కొనుగోలు చేసే ముందు రోజువారీ రేట్లు చెక్ చేయడం మంచిదని సూచిస్తున్నారు.
బంగారం, వెండి ధరల పెరుగుదల సామాన్య ప్రజలపై భారం వేసే అంశంగా మారింది. రాబోయే రోజుల్లో ధరలు తగ్గుతాయా లేక ఇంకా పెరుగుతాయా అనే విషయంలో స్పష్టత లేకపోవడంతో ప్రజలు జాగ్రత్తగా నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు.