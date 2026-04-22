Gold Rate Today: అర్థరాత్రి ట్రంప్ ప్రకటన.. రూ. 39,000 తగ్గిన బంగారం ధర.. నేడు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ ధరలివే..!!

Gold Rate Today: అర్థరాత్రి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ చేసిన ప్రకటన బులియన్ మార్కెట్లో పెను ప్రకంపనలు రెకెత్తిస్తోంది. హోర్మూజ్ జలసంధి మూసివేసినప్పటి నుంచి బంగారం ధరలు భారీగా హెచ్చుతగ్గుదలకు లోనవుతున్నాయి. ఇరాన్ తో చర్చలు విఫలమైన నేపథ్యంలో బులియన్ మార్కెట్ కూడా ఒడిదుడుకులు ఎదుర్కొంటోంది. డాలర్ బలపడటంతో వెండి, ప్లాటినం, పల్లాడియం, బంగారంలో మార్పులు కనిపిస్తున్నాయి. ట్రంప్ ఇరాన్ తో కాల్పుల విరమణ పొడిగించారు. దీంతో గత సెషన్ లో 2శాతం పడిపోయిన బులియన్.. ప్రస్తుతం 4,720 వద్ద ట్రేడ్ అవుతోంది. ఇరాన్ కొత్త ప్రతిపాదనను సమర్పించి చర్చలు పూర్తయ్యే వరకు కాల్పుల విరమణను ట్రంప్ ప్రకటించారు.
అయితే బంగారం కొనాలనుకునేవారికి ఇదే మంచి సమయమని మార్కెట్ నిపుణులు చెబుతున్నారు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో బంగారం ధరలు పెరిగే అవకాశం ఉందని అంతర్జాతీయంగా యుద్ధ మేఘాలు, మరోవైపు డాలర్ బలోపేతం బంగారం ధరను ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉందని చెబుతున్నారు. ఈ ఏడాదిలో ఆకాశన్నంటిన బంగారం ధరలు ఇప్పుడు సామాన్యులకు కొంతవరకు ఊరటనిచ్చే స్థాయికి చేరుకుంటున్నాయి.
నేడు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ బుధవారం తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని ప్రధాన నగరాలైన హైదరాబాద్, విజయవాడలో ధరలను చూసిట్లయితే 24 క్యారెట్ల 10గ్రాముల బంగారం ధర రూ. 1,55,290 పలుకుతోంది. 22 క్యారెట్ల 10 గ్రాముల ఆర్నమెంట్ బంగారం రూ. 1,42,350 పలుకుతోంది. ఈ ధరలకు జీఎస్టీతోపాటు ఇతర పన్నులు కూడా అదనంగా యాడ్ అవుతాయి.
ఇక ఈ ఏడాది జనవరి 29వ తేదీన బంగారం ధరలు సర్వకాలిక గరిష్టాన్ని తాకాయి. అప్పుడు 10 గ్రాముల 24 క్యారెట్ల బంగారం ధర ఏకంగా రూ. 1,93,000 రూపాయల వరకు చేరి సామాన్యులకు చక్కలు చూపించింది. జనవరి నుంచి నేడు ఏప్రిల్ 22వ తేదీ వరకు ఈ మూడు నెలల వ్యవధిలోనే 10 గ్రాములపై 39,138 రూపాయల వరకు తగ్గింది. అంటే దాదాపు 20శాతానికి పైగానే ధరలు పతనం అయ్యాయి.
ఇక బంగారం ధరలు తగ్గడానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ ఇరాన్ తో కాల్పుల విరమణను పొడిగించంతో మార్కెట్లో భయాందోళనలను కొంతమేర తగ్గించింది. యుద్ధం ఆగిపోతుందన్న ఆశతో ఇన్వెస్టర్లు బంగారం నుంచి స్టాక్ మార్కెట్ వైపు మళ్లుతున్నారు.
డాలర్ సూచీ పెరగడం వల్ల కూడా అంతర్జాతీయ మార్కెట్లో బంగారం పై ఒత్తిడి పెరిగింది. సాధారణంగా డాలర్ పెరిగితే గోల్డ్ ధర తగ్గుతుంది. ఇరాన్ ఈ జలమార్గాన్ని మూసివేయడంతో చమురు ధరలు భారీగా పెరిగాయి. ద్రవ్యోల్బణ ప్రమాదాలు ఉన్నప్పటికీ.. ప్రస్తుతం మార్కెట్ ఈ ముప్పును ముందే ఊహించి ఉండటంతో బంగారం ధరలు పెద్దగా పెరగడం లేదు.
కాగా ప్రస్తుతం ఎనిమిదో వారంలోకి ప్రవేశించిన ఈ యుద్ధం భవిష్యత్తులో ధరలను నిర్ణయించనుంది. కాల్పుల విరమణ చర్చలు సఫలమైతే, పసిడి ధరలు ఇంకా దిగివచ్చే అవకాశం ఉంది. నిపుణుల అంచనా ప్రకారం, ధరలు మరింత స్థిరపడవచ్చు. చర్చలు విఫలమై, హోర్ముజ్ జలసంధి దిగ్బంధనం కొనసాగితే ఇంధన సంక్షోభం తలెత్తి, ద్రవ్యోల్బణం కారణంగా బంగారం మళ్లీ పుంజుకునే అవకాశం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీరు పెళ్లిళ్లు, ఫంక్షన్ల కోసం పసిడి కొనాలనుకుంటే.. జనవరి నాటి భారీ ధరలతో పోలిస్తే ప్రస్తుతం దాదాపు 39 వేల రూపాయలు తక్కువగా పలుకుతోంది. కాబట్టి ఇది కొనుగోలుకు మంచి సమయమని చెప్పాలి.